Villasanta, l'Amministrazione comunale premia due cittadini benemeriti

Riconoscimenti

Ricco il programma degli eventi messi in campo per la festa patronale

L'Amministrazione comunale villasantese guidata dal sindaco Luca Ornago premia due cittadini benemeriti in occasione della festa patronale.

Domenica 10 ottobre, alle ore 16, verranno consegnati gli attestati di Civica Benemerenza a Martina Maggio, atleta olimpionica Fiamme Oro che si è qualificata quarta alle recenti olimpiadi di Tokyo 2020 nella ginnastica artistica a squadre, e Luca Carboni, cavaliere Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri che ha ricoperto l’incarico di comandante della stazione locale per 22 anni, fino allo scorso luglio 2021. Carboni, ricordiamo, ora ricopre l'incarico di comandante della stazione dei carabinieri di Arcore.

Gli ombrelli fluttuanti in via Confalonieri

In occasione della Festa Patronale 2021 che cade il secondo fine settimana di ottobre, l’Amministrazione comunale ha provveduto agli addobbi a festa in centro e ha promosso una serie di eventi in collaborazione con diverse associazioni del territorio.

La Festa Patronale sarà anche l’occasione per ammirare in via Confalonieri i nuovi pannelli realizzati dall’artista Carlo Adelio Galimberti (in mostra fino al 3 ottobre in Villa Camperio) per sostituire i vecchi dipinti, ormai deteriorati.

L’intera rassegna sarà documentata da un servizio fotografico a cura del Circolo amici dell’arte.

Sabato 9 ottobre

Caccia al tesoro per le vie del paese, a cura di Villasanta Medievale, con ritrovo alle ore 14.00 e partenza della gara alle ore 15.00, da Piazza Don Gervasoni . Al termine, premiazione in piazza.

"Giocolando con la Ghiringhella", giochi per bambini a cura dell’associazione La Ghiringhella, dalle ore 15.00 alle 18.00, in Piazza Don Gervasoni

Domenica 10 ottobre

"Una serata d’agosto", letture in dialetto a cura dell’associazione Thuja Lab, dalle ore 10.30, nel cortile di Villa Camperio (in caso di pioggia Sala Congressi)

"Compagni di cammino – I santi della tradizione villasantese", mostra fotografica sulla storia della Parrocchia S.Anastasia, a cura del Centro culturale educativo don Pietro Spreafico presso la sala espositiva Rosanna Lissoni. Inaugurazione ore 15.00, Giardini di Villa Camperio. Il 22 ottobre, ore 21.00, in Sala Congressi, conferenza sul tema a cura di don Ivano Colombo.ù

Il concerto

“Concerto per la Festa Patronale” a cura del Corpo Musicale Villasanta, alle ore 16.00 nel Cortile di Villa Camperio (in caso di maltempo verrà annullato).

Cerimonia di consegna degli attestati di Civica Benemerenza da parte dell’Amministrazione Comunale, alle ore 16.00, nel cortile di Villa Camperio, in apertura del concerto (in caso di maltempo si svolgerà in sala Congressi di Villa Camperio).

Sabato 16 ottobre

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”, letture dantesche ed osservazione astronomica della Luna in collegamento mondiale, a cura del Gruppo Astrofili Villasanta e dell’associazione La Ghiringhella, dalle 21.00, presso il parco della Ghiringhella (in caso di maltempo verrà annullato).

Venerdì 29 ottobre

Conferenza “Ricostruire nella pandemia Covid: una ragionevole speranza per l’economia e la società”, alle ore 21.00, in Sala Congressi di Villa Camperio.

Relatore: Simona Beretta, docente di Economia all’Università Cattolica di Milano.