Villasanta: legionella all'asilo nido e in biblioteca

Due settimane fa il Comune aveva incaricato una società specializzata di eseguire un monitoraggio preventivo su tutti gli edifici pubblici rispetto all’eventuale presenza di legionella. Nella giornata di ieri, martedì 25 febbraio, trascorsi i tempi tecnici delle analisi, gli esperti hanno comunicato all’ente di avere trovato positivi al test l’edificio che ospita l’asilo nido comunale "Girotondo" e un bagno della biblioteca. Ricevuta l’informazione, l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata su diversi fronti, a partire dalla comunicazione con gli enti competenti: medico del lavoro, Ufficio Igiene e Ufficio Sorveglianza di Ats Brianza.

E' stata inoltre disposta negli edifici interessati la chiusura dell’acqua calda la cui nebulizzazione è il principale veicolo di rischio di diffusione. L'Amministrazione ha subito dato incarico a una società specializzata di provvedere nell’immediatezza all’installazione sui rubinetti di filtri specifici a uso medicale antilegionellosi certificati che evitano la diffusione del batterio.

"Questo intervento, in corso di esecuzione, è stato pianificato in accordo con gli enti sanitari competenti e consente di mantenere aperti l’asilo nido e la biblioteca in piena sicurezza, in attesa di eseguire il trattamento più specifico e radicale di sanificazione, programmato per il primo giorno utile di chiusura dei servizi, ovvero sabato (asilo nido) e lunedì (biblioteca) prossimi. La capacità di durata di tali filtri permette anche di mantenere aperto il nido nei 14 giorni successivi alla sanificazione: periodo necessario per ottenere i risultati dai nuovi prelievi che verranno effettuati dopo il trattamento di sanificazione. In caso di ulteriore positività il processo verrà ripetuto"