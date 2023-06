Villasanta, Mezzago e Desio: cambiamenti in vista nelle Comunità pastorali

Cambiamenti in vista per alcune Comunità pastorali del "nostro" territorio. Ad annunciarlo, in questo fine settimana, è stata la Diocesi di Milano: tra le parrocchie che vedranno importanti avvicendamenti ci sono quelle di Villasanta, Mezzago e Desio. Gli spostamenti saranno effettivi da settembre.

Don Alessandro lascia Villasanta

Un'esperienza lunga 7 anni, prima come "semplice" parroco, quindi come responsabile della neonata Comunità pastorale "Madonna dell'Aiuto" formata nel 2017 e comprendente le parrocchie di San Fiorano, Sant'Anastasia e San Giorgio di Biassono. Don Alessandro Chiesa si appresta quindi a lasciare Villasanta dopo un percorso ricco di emozioni e cambiamenti importanti. L'annuncio è arrivato attraverso una lettera della Diocesi di Milano e firmato dal Vicario episcopale Monsignor Luciano Angaroni.

"Carissimi fedeli della Comunità pastorale Madonna dell'Aiuto di Villasanta - si legge nella missiva - Vi scrivo per comunicarvi che don Alessandro Chiesa dopo 7 anni di presenza in mezzo a voi, prima come parroco e poi come responsabile della Comunità pastorale, è stato nominato dall'Arcivescovo parroco delle parrocchie San Martino e Santa Monica in Bollate a partire dall'1 settembre. Vorrei esprimere a don Alessandro un grande grazie per l'impegno di questi anni spesi per il bene della comunità. Assicuriamo a lui la nostra preghiera e auguriamo ogni bene. L'Arcivescovo nominerà prossimamente il nuovo Responsabile della vostra Comunità pastorale".

Cambio sull'asse Mezzago-Desio

Un altro avvicendamente importante è quello che riguarderà le Comunità pastorali in cui vanno parte Mezzago e Desio. A lasciare la Comunità pastorale Santa Maria Maddalena (che comprende i Comuni vimercatesi di Bellusco, Cavenago, Ornago e, appunto, Mezzago) sarà don Marco Villa, reduce da un'esperienza lunga 13 anni prima nella parrocchia dell'Assunta, quindi nella neonata Comunità pastorale. Per lui trasferimento nella Comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino di Desio. Il suo posto verrà preso da don Marco Fumagalli, in arrivo dalle parrocchie di Vignate e Settala. Anche in questo caso l'annuncio è arrivato attraverso una lettera inviata dal vicario episcopale Monsignor Luciano Angaroni.

"Cari fedeli, vi scrivo per comunicarvi che con l'inizio di settembre don Marco Villa, dopo 13 anni di presenza in mezzo a voi come Vicario della Comunità pastorale Santa Maria Maddalena, ha ricevuto dall'Arcivescovo un nuovo incarico come Vicario della Comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino a Desio. L'Arcivescovo ha nominato in pari data come Vicario della vostra Comunità don Marco Fumagalli, attualmente Vicario per la Pastorale giovanile delle parrocchie di Vignate e Settala. Nato a Vimercate nel 1977, è stato ordinato sacerdote nel 2013. Desidero esprimere a don Marco Villa un grande grazie per l'impegno di questi anni spesi per il bene della comunità".

Il grazie del sindaco di Mezzago

Nelle ore successive all'annuncio, il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni ha voluto ringraziare don Marco Villa per il tempo trascorso assieme, ricordando anche i mesi più duri della pandemia.