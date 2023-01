Villasanta non dimentica, posata la pietra di inciampo nel ricordo di Virginio Morganti

Villasanta non dimentica il sacrificio di Virginio Morganti che morì il 6 gennaio 1945 sotto il bombardamento aereo inglese che per giorni e giorni bersagliò Dusseldorf, città tedesca sul Reno, mirando a distruggere le sue fabbriche di armamenti destinati alle truppe di Hitler.

Virginio Morganti, nato a Lesmo, cresciuto a Villasanta, aveva soltanto 23 anni e si trovava lì prigioniero da un anno e mezzo, ex soldato dell'esercito italiano rastrellato e deportato dai nazisti in un campo di lavoro subito dopo l'armistizio dell'8 settembre.

Pietra posata in via Mazzini

Stamattina, sabato 28 gennaio 2023 Anpi e Amministrazione comunale di Villasanta gli hanno dedicato la posa della pietra di inciampo. La cerimonia ha preso il via da piazza Pavese ed è proseguita con la posa della pietra, avvenuta in via Mazzini 25 (dove viveva con i genitori Giuseppe Morganti e Maria Riva).

Alla cerimonia ha preso parte il sindaco Luca Ornago e alcuni assessori della sua Giunta, il parroco don Alessandro Chiesa, i parenti di Morganti, i membri dell'Anpi e molti cittadini villasantesi.

Il ricordo del fratello Carlo scomparso nel 2012

"Il destino mi ha privato di un fratello che era un padre per me. A distanza di tanti anni la ferita è ancora aperta, ma il bisogno di sapere e di ricordare è ancora più forte" aveva sottolineato il fratello minore Carlo, scomparso nel 2012.

Due anni prima, nel 2010, accompagnato dalla moglie Teresa Buzzi, si recò a Milano per ricevere dalle mani dell'allora Prefetto Gian Valerio Lombardi la medaglia d'onore conferita dalla Presidenza del Consiglio della Repubblica Italiana a Virginio e ad altre settanta vittime dei lager nazisti.

Le immagini della mattinata

Pomeriggio Anpi consegna le tessere ad honorem

Le commemorazioni per la Giornata della Memoria sono proseguite sabato pomeriggio con la consegna delle tessere ad honorem da parte dell’Anpi.

Riconoscimenti per Lorenzo Appiani, Patrizia e Claudio Arrigoni, Fulvio Franchini, Paola Galimberti, Luigia e Leonardo Bidoglia, Carlotta Maria Beretta e Gianna Varisco.