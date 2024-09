Villasanta piange Ernesto Maggioni, guida della Comunità missionaria

Lutto a Villasanta per l'improvvisa scomparsa di Ernesto Maggioni, 77 anni, figura molto conosciuta per essere il gestore della Comunità educativa missionaria di Curino, nel Biellese, dove si era trasferito ormai da diverso tempo.

Addio a Ernesto Maggioni

La notizia della morte di Maggioni, avvenuta nella giornata di ieri all'ospedale di Ponderano, si è subito diffusa in città. Cresciuto a Villasanta si era avvicinato fin da bambino ai valori cattolici del volontariato e della solidarietà grazie ai valori coltivati sia in famiglia che nell'attività nel mondo oratoriano. Dopo aver sfiorato la vocazione si era dedicato interamente all'impegno missionario, aderendo alle prime iniziative che, verso la fine degli anni '60, porteranno alla nascita dell'Operazione Mato Grosso. Che, grazie al lavoro di Maggioni, si concretizzerà anche in città.

La missione come faro

Poi la missione vissuta in prima persona, tra il 1972 e il 1978, in Perù, dove confluivano molti degli aiuti raccolti grazie alla spinta propositiva di tanti giovani di Villasanta che avevano seguito l'esempio di Maggioni. Qui, sulle Ande, trova anche l'amore, quello della moglie Antonia, con la quale poi rientrerà in Italia per acquistare in cascinale diroccato nel Biellese, a Curino, e trasformarlo nel Centro direzionale del Mato Grosso nel Nord Italia. Inizialmente la struttura doveva essere dedicata ai ritiri spirituali, ma con il tempo diventa invece un luogo di accoglienza, aperto anche per campi scuola e per animatori, ma soprattutto a chi necessita di ospitalità.

I funerali a Curino

Il funerale verrà celebrato giovedì 19 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Curino San Nicolao. Oltre alla moglie Antonia, lascia sei figli, tra cui don Patrizio, parroco della comunità di Trino ed Emanuele, diacono. Ne piangono la perdita anche i tanti nipoti e i fratelli Anna e Pierangelo. Questa sera alle 18 verrà recitato il santo rosario.