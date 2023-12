Villasanta piange lo storico medico di famiglia e cofondatore della sezione locale della Croce Rossa

Alla vigilia di Natale tutta la comunità di Villasanta piange la scomparsa di Ermete Sala, storico medico di famiglia e cofondatore della sezione locale della Croce Rossa e volontario per l'Avis.

E' stato anche fondatore e primo presidente del Tennis Club Villasanta. Il 93enne è scomparso nei giorni scorsi lasciando un grande vuoto non solo nel cuore dei suoi famigliari (soprattuto dei figli Marco, primario di Pediatria all'ospedale di Vimercate, Laura e Luca) ma anche di tanti villasantesi che l'hanno conosciuto e apprezzato per le sue grandi doti umane e professionali.

A piangere il dottor Sala, figura di grande riferimento per i villasantesi, non sono solo i suoi pazienti ma tutta una comunità, in particolare la sezione locale della Croce Rossa che lo stesso medico contribuì a fondare nel 1996. Nel corso della sua vita il dottor Sala ha ricoperto anche l'incarico di direttore sanitario degli avisini villasantesi.

"Papà ha dedicato tutta la sua vita alla Medicina e all'associazionismo"

"Papà era originario di Monza, in particolare della parrocchia di San Gerardo, e ha vissuto lì fino ai 30 anni - ha sottolineato il figlio Marco Sala - Dopo aver frequentato il liceo Zucchi decise di intraprendere la carriera come medico di famiglia. Iniziò la professione nel 1960 a Villasanta e proseguì per ben 40 anni, fino al 2000. Era un medico apprezzato e conosciuto da tantissimi villasantesi. Lui raccontava sempre che aveva molti piazienti alcuni di loro li ha proprio seguiti di generazione in generazione nel senso che ha iniziato con i genitori e poi ha proseguito con figli e nipoti. Mamma purtroppo se ne andò molto presto, nel 1981. Ma, nonostante tutto, noi tre figli abbiamo cercato di stargli accanto".

Il ricordo della Cri

Un gruppo di benemeriti cittadini villasantesi fondò, nel gennaio del 1996, il Comitato per la Delegazione della Croce Rossa Italiana a Villasanta, con l’intento di istituire sul territorio un servizio di ambulanze della Croce Rossa Italiana. Tra i fondatori, oltre al dottor Sala, c'erano anche Attilio Zappa, Santo Gargantini, Rocco Giannetta, Don Ferdinando Mazzoleni, Laura Fontana e Rossana Scolari. Grazie a questo gruppo di amici, già dal Settembre 1996 diventò operativa la Delegazione della CRI di Monza a Villasanta, con sede provvisoria presso l’Oratorio Femminile. La Delegazione era costituita da un gruppo di 30 Volontari del Soccorso, guidati dal Commissario Clelio Celestini.

"Con profonda tristezza, apprendiamo della scomparsa del Dott. Ermete Sala - si legge nel ricordo pubblicato su Facebook dalla Cri Villasanta - Lo ricordiamo insieme ad un coraggioso gruppo di concittadini, quale promotore della nascita del nostro comitato CRI di Villasanta. Presidente, Consiglio Direttivo e Volontari tutti esprimono il più profondo cordoglio e ringraziamento quale esempio di dedizione e impegno oggi come nel 1995".

"Arrivederci dottore"

"Arrivederci dottore e grazie per l'amicizia e per aver amato tanto Villasanta - ha aggiunto il consigliere del Carroccio Antonio Cambiaghi - Un grazie per aver portato la Croce Rossa nel nostro paese insieme a don Ferdinando. Pregherò per lei". "Il dottor Sala fu il mio primo medico di base, ai famigliari le mie condoglianze", ha aggiunto l'assessore alle Politiche Sociali Laura Varisco.

Le esequie del 93enne sono in programma per mercoledì 27 dicembre 2023, alle ore 14.30 nella chiesa di Sant'Anastasia.