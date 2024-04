Villasanta premia le sue eccellenze scolastiche e sportive

Villasanta premia le sue eccellenze in campo scolastico e sportivo. Come ormai da tradizione ieri mattina, domenica, all’Astrolabio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio e degli attestati sportivi, evento molto partecipato e organizzato dall’Amministrazione comunale. Per l’occasione sono stati invitati a partecipare tutti i ragazzi che si sono candidati alle Borse e gli atleti delle società sportive cittadine.

Il sindaco Luca Ornago, l’assessore all’Istruzione Adele Fagnani e i consiglieri delegati a Istruzione e Sport Patrizia Bestetti e Lorenzo Galli, hanno premiato i giovani meritevoli, affiancati dalla testimonial d’eccellenza: Filippo Galli, gloria calcistica del Milan e della Nazionale Italiana, Dany Locati, olimpionica Salt Lake City 2002 di Skeleton, Martina Kacerik (basket), tutti e tre villasantesi. Messaggi di sostegno anche dalle altre due testimonial villasantesi di livello olimpionico che non sono riuscite a partecipare, Martina Maggio e Samantha Ferrari.

Le borse di studio

Le Borse di studio sono assegni da 300 euro ciascuno che vengono concessi a studenti che, nell’anno scolastico trascorso (2022-2023) abbiano raggiunto livelli di eccellenza nelle votazioni di un corso di studi delle scuole superiori (media dell’8 almeno e, per i maturati, votazione non inferiore ai 90/100). Sono riservati a ragazzi residenti a Villasanta da almeno un anno. Nella mattina di domenica sono stati consegnati anche gli attestati ai ragazzi usciti dalle scuole secondarie di primo grado con 10 o 10 e lode e, sempre per questa fascia d’età, gli attestati al merito: riconoscimenti simbolici assegnati su segnalazione delle scuole per particolari meriti personali e umani.

I premiati

Tra i premiati troviamo: Alida Ancri, Alessia Castoldi, Johannes Tobias Mayr, Luca Motta, Beatrice Sala, Mattia Cunegatti, Anita Gariboldi, Elisa Lindner, Matteo Terruzzi e Chiara Zorloni. Invece tra gli alunni meritevoli troviamo: Giulio Berna, Federica Maria Anna Celano, Gabriele Colombo, Valeria Confalonieri, Emma Forneris, Angelica Zanella, Isabella Bisoffi, Vittoria Bitto, Achille Cogoni, Pietro Da Broi, Riccardo De Cesaris, Margherita Meregalli, Greta Negrini, Alessia Pennati, Beatrice Puleo, Alice Sega, Chiara De Lorenzo, Chiara Bignotti, Lucrezia Brambilla, Nico Di Sarno e Ludovico Valtorta.

Le eccellenze sportive

Momento tanto atteso anche quello delle eccellenze sportive, riconoscimenti dedicati ad atleti delle società locali che si sono distinti per i risultati ottenuti l’anno scorso. Tantissimi gli atleti premiati: la prima squadra del "Team 86", Pietro Garghentini e Matteo Perego per il Tennis Club, Andrea Caiani per l’Athletic Club, Giorgia Grassi per il Judo Brianza. Incetta di premi anche per la Robur et Virtus che ha visto premiati Vittoria Arenella, Vittoria Brighetti, Arianna Sironi, Sofia Cambiaghi, Sveva Sala, Alice Bianchi, Vanessa Insalata, Camilla Cereda, Caterina Fontana, Fabiola Bove, Emma Bogani, Greta Galbiati, Olimpia Quadrini, Vittoria Paleari, Chiara Galli, Francesca Cambiaghi e Paolo Fontana. Tra i premiati sempre tra le eccellenze sportive troviamo Alessandro Iamartino del Gruppo pescatori Villasanta, Daniele Durso per Villasanta Racing Kart, Francesca Bari per lo Skating. Invece i premiati per meriti sportivi sono: Margherita Lazzari e Mariasole Andreoni per Cng, Alberto Merlo per il Team 86, Elena Assi per la Robur et Virtus, Stefano Fontana per il Real Villasanta, Daniele Bignotti per lo Judo, Gaia Rossi per Passi d’Autore e Filippo Brivio, Jacopo Cazzaniga, Davide Mazzoccato e Lorenzo Ferrari per la Cosov.

"Tutti insieme per traguardi comuni e valori imprescindibili per la crescita individuale e comunitaria - ha sottolineato Ornago - Bella, come sempre, la cerimonia di premiazione delle borse di studio scolastiche e delle eccellenze sportive della nostra Villasanta. Complimenti e in bocca al lupo ai numerosissimi premiati".