Villasanta ricorda l'ambasciatore Luca Attanasio

Il ricordo

Sabato 21 maggio l'amministrazione comunale villasantese ricorderà Luca Attanasio, ucciso in Congo, inserendo il suo nome nel Giardino dei Giusti

Villasanta ricorda l’ambasciatore ucciso in Congo Luca Attanasio diplomatico brianzolo, di Limbiate, vittima di un attentato il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci e all’autista del convoglio su cui viaggiava il diplomatico cresciuto a Limbiate, Mustapha Milambo. Attanasio è il primo nome che inaugurerà il Giardino dei Giusti realizzato a Villasanta per volere dell'Amministrazione comunale.

Sabato 21 maggio la cerimonia

La cerimonia si svolgerà sabato prossimo, 21 maggio, in occasione della Giornata nazionale per la legalità che si celebra in tutta Italia il 23 maggio. L’appuntamento è alle 16 nel Giardino dei Giusti di via Leonardo da Vinci, all'interno dell'area comunale che si trova accanto alla pista ciclopedonale.

Con attanasio verranno ricordati anche Lea Garofalo, don Puglisi e i giudici Falcone e Borsellino

Nell’aiuola verrà posizionato un fiore di metallo con lo stelo piantato nel terreno e la corolla piatta che serve come targa su cui è inciso il nome. Durane la cerimonia verranno ricordati anche Lea Garofalo, don Pino Puglisi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il pomeriggio continuerà poi alle 16.30 nella sala convegni di Villa Camperio, alla presenza della vedova di Attanasio, Zakia Seddiki, ideatrice e presidente della Fondazione Mamma Sofia, a cura di Mauro Parmesani, giornalista e fotografo.