Villasanta scende in piazza per Gaza da venerdì a domenica

Tre giorni di manifestazioni, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, per Gaza. E’ quanto organizzato a Villasanta, dove cittadini e associazioni scenderanno in piazza per far sentire la propria voce in merito a quanto sta accadendo in queste ore in Medio Oriente.

Villasanta scende in piazza per Gaza

Prima iniziativa in programma domani, venerdì 3 ottobre in piazza Martiri della Libertà. Davanti al Municipio, a partire dalle 10, si raduneranno singoli cittadini e quanti vorranno rispondere all’appello lanciato in queste ore dall’associazione “B612” per un presidio spontaneo in sostegno alla Global Sumud Flottilla, composta da imbarcazioni civili bloccate dal governo israeliano mentre tentavano di portare aiuti umanitari agli abitanti della Striscia di Gaza.

“Scendiamo in piazza e invitiamo tutti a unirsi – l’appello dei referenti dell’associazione – La solidarietà si costruisce insieme, dal basso, con la forza collettiva delle nostre voci e delle nostre presenze”

Un presidio per la pace

Per sabato 4 ottobre, invece, è stato organizzato un presidio in piazza Don Gervasoni, dalle 16 alle 17, per chiedere il “cessate il fuoco” e l’immediato ritorno della pace a Gaza. Un momento di riflessione e manifestazione collettiva, organizzata da un generico comitato “Cittadine e cittadini per la pace”, che si ripeterà poi, nella medesima fascia oraria, anche i prossimi 18 e 25 ottobre, così come l’1 novembre.

Il concertone di domenica

Domenica 5 ottobre, infine, sarà la musica a trasmettere messaggi di pace e solidarietà. Alle 16, infatti, si alzerà il sipario sul “Concerto per Gaza”, organizzato dalla Casa dei Popoli in collaborazione con numerose associazioni del territorio e il patrocinio del Comune di Villasanta. L’appuntamento è nella piazza del Municipio: qui si riuniranno numerosi e noti musicisti villasantesi come segno concreto di sostegno nei confronti della popolazione di Gaza. Nel corso della manifestazione sarà possibile aderire alla campagna di raccolta fondi promossa da Emergency.