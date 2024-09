Villasanta si prepara a omaggiare le montagne con il "Festival delle Geografie"

Trentotto eventi in quattro giorni, tra conferenze, mostre, laboratori per bambini e passeggiate guidate, per una sesta edizione che ha come tema "Montagne. Questioni di un certo rilievo". Dal 19 al 22 settembre 2024 Villa Camperio di Villasanta torna ad accogliere "I Libro del Mondo - Festival delle Geografie".

Il "Festival delle Geografie"

La manifestazione promossa dall'associazione "La casa dei popoli" e sostenuta dal Comune di Villasanta nasce con l'intento di dare spazio a una disciplina, la Geografia, che mette al centro il rapporto tra l'uomo e lo spazio e di indagare alcuni grandi temi del presente, dai processi migratori alle spinte globalizzanti, dalla guerra per le risorse al cambiamento climatico. Un'edizione che, come anticipato, guarda al contesto naturale della montagna, da sempre vissuto dall'uomo come sfida alle sue potenzialità: non soltanto impresa sportiva, bensì metafora esistenziale della fatica per raggiungere i propri obiettivi.

Villasanta si prepara a omaggiare le montagne

Da qui una riflessione che sarà sviluppata attraverso un cartellone di appuntamenti dal taglio diverso e multidisciplinare:

"Giunto al suo sesto anno di età - spiegano da La casa dei popoli - il festival cresce e con lui anche la rete delle realtà con cui sono nate intese e iniziative comuni, con cui ci piace collaborare. Tra queste, "Immagimondo", nella vicina Lecco, con i quale abbiamo dato vita al progetto "Itinerari culturaii", supportato da Fondazione Cariplo, per un sempre maggiore coinvolgimento della cittadinanza all'interno dei nostri festival e per potenziare le occasioni di formazione dei giovani grazie a percorsi mirati e occasioni di stage. Insieme all'Associazione Insegnanti di Geografia proporremo una nuova edizione dell'apprezzato corso di formazione per docenti di ogni ordine e grado scolastico, raddoppiando gli appuntamenti. Riproporremo anche la collaborazione con il Festival del Parco di Monza, con cui condivideremo una duplice occasione di visita guidata delle aree del Parco interessate da un importante progetto di riqualificazione guidato dall'Università degli Studi di Milano e proseguirà, infine, il lavoro con gli istituti scolastici e gli studenti del territorio".

Il programma

Venendo alle anticipazioni sul programma (consultabile integralmente sul sito www.festivalgeografie.it ), dopo l'inaugurazione ufficiale prevista per giovedì 19 settembre alle 18.30 alla presenza del sindaco di Villasanta Lorenzo Galli, dell'assessora alla Cultura Valeria Bassani e del presidente de La Casa dei Popoli Lorenzo Ornaghi, alle 19 aprono ufficialmente le tre mostre di questa edizione, tutte visitabili per l'intera durata del festival e nella settimana successiva. Si tratta di "Matese", un racconto per immagini delle montagne tra Campania e Molise. Diffusa tra i negozi della strada centrale di Villasanta, invece, la mostra "Sentieri di Luce". La montagna in una fotografia, a cura del Circolo Amici dell'Arte, mentre sempre in sala mostre sarà possibile visitare l'esposizione "Anatomia e dinamica di un territorio", progetto di formazione e ricerca del Bauer di Milano che vede gli studenti documentare, tramite la fotografia, le trasformazioni del paesaggio fisico, culturale e sociale in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Gli appuntamenti da non perdere

Accanto alle mostre, tra gli appuntamenti in cartellone per giovedì si segnala, alle 21, "Il sapore della conquista", dialogo tra i due alpinisti italiani di fama internazionale Matteo Della Bordella e Matteo De Zaiacomo: una riflessione sull'alpinismo calata nel 2024, con tutte le differenze rispetto al passato Venerdì 20 il Festival prosegue dal pomeriggio tra conferenze, teatro, un aperitivo e, in chiusura, musica occitana con il duo Quba Libre. Ma è il weekend a essere il grande protagonista, con due giorni fitti di eventi. Partendo da sabato, da non perdere, innanzitutto, il confronto tra Sofia Bolognini e Michele Bianchi sulle strategie di ripopolamento delle aree interne e la riflessione "Montagne: termometri del cambiamento climatico" in compagnia di Rossella De Lucia e Giacomo Zanolin fissata per le 17.30.Sempre sabato, ma alle 18.30, lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Marco Albino Ferrari presenta il suo ultimo libro: "Assalto alle Alpi", una critica allo sfruttamento intensivo del turismo come unica risorsa per l'economia e la vita nelle Alpi, mentre alle 20 si farà un viaggio tra Nepal e Ladakh, tra le cime più alte del mondo, insieme a Renzo Garrone, uno dei padri del turismo responsabile italiano e profondo conoscitore del subcontinente indiano.

Dulcis in fundo

Ricca anche la giornata conclusiva di questa edizione: dalle 9.30 fino a sera una carrellata di eventi, tra pedalate e passeggiate, visite guidate e incontri. Tra questi ultimi, l'appuntamento con la giornalista Chiara Todesco, che alle 15.30 affronterà il tema della montagna vissuta al femminile attraverso il racconto di 13 donne che l'hanno scelta come ragione, professione o luogo di vita. A seguire, alle 17, il direttore di Altreconomia, Duccio Facchini, traccia un bilancio di come funziona un grande evento come le Olimpiadi Milano Cortina 2026, tra promesse di sostenibilità ambientale e sobrietà economica e intreccio di interessi pubblici e particolari. Infine, alle 18.30, Racconti dal Caucaso meridionale grazie alle parole e alle fotografie di Alfio Sironi, tra gli organizzatori del festival, e alle letture a cura di Patrizia Biella, evento che sarà seguito da un aperitivo e dal concerto di chiusura affidato, dalle 19, ai Bandisti di Strada.

"ll Festival delle Geografie - commenta il sindaco Lorenzo Galli - inizia a costruirsi una storia, è a tutti gli effetti un appuntamento fisso di settembre per villasantesi e non solo. In questa edizione si vede una speciale collaborazione con tanti e diversi attori del territorio brianzolo, la strategia vincente per un'edizione di successo" Tutte le informazioni L'ingresso agli eventi è gratuito. Sul sito www.festivalgeografie.it è disponibile il programma dettagliato con tutti gli appuntamenti. Alcuni eventi sono disponibili anche in live streaming (maggiori info sul sito del festival).