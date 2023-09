Villasanta, staffetta "in rosa" tra i medici di base

Cambio della guardia all'ambulatorio medico "La Santa" che si trova in via Buonarroti, a Villasanta.

Dopo tanti anni di servizio in paese, a partire da ieri, venerdì 1° settembre, la dottoressa Francesca Valtolina, volto conosciuto, stimato e apprezzato in tutto il paese, ha cessato la propria attività di medico di medicina generale a Villasanta. Ma la buona notizia è che è stata la stessa dottoressa a trovare la sua sostituta in maniera da arrecare meno disagi possibili ai suoi ormai ex pazienti.

A prendere il suo posto sarà la dottoressa Elena Cremonesi.

Valtolina ha abbandonato Villasanta poichè ha assunto l'incarico di direttore sanitario alla Lega del Filo d'Oro di Lesmo.

La Lega del Filo d'Oro è una Fondazione Onlus, punto di riferimento per l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Il centro lesmese, ricordiamo, è nato quasi una ventina di anni fa per offrire un importante punto di riferimento per tutto il Nord Italia.

L'assessore ai Servizi Sociali Laura Varisco ha voluto ringraziare pubblicamente la dottoressa.

"Ringrazio la dottoressa Francesca Valtolina per la passione con cui ha svolto la sua attività di MMG a Villasanta - ha sottolineato Varisco - In questi 12 anni di presenza a Villasanta ha contribuito, sempre in collaborazione con gli altri medici presenti nell'ambulatorio di Via Buonarroti, a strutturare un servizio di eccellenza per tutta la cittadinanza. La ringrazio per aver fatto in modo che le sue dimissioni non abbiano lasciato, nemmeno per un giorno, i suoi pazienti senza medico. Personalmente mi sono spesa, in quanto presidente di Distretto, perché si portasse avanti la scelta della nomina del nuovo medico, dott.ssa Elena Cremonesi, a cui diamo il benvenuto. Penso di poter interpretare il pensiero di molti suoi pazienti e non, che a tutti noi mancheranno la sua professionalità, la sua disponibilità, anche al di fuori degli orari ambulatoriali, e la sua attenzione alle problematiche sociali del paese. Attenzione che la dott.ssa Valtolina ha dimostrato, collaborando in più occasioni, con l'Amministrazione Comunale. Proprio questa sua attenzione all'altro l'ha portata a scegliere di impegnarsi in una attività a sostegno della fragilità e della disabilità. Certa che non verrà mai a meno la sua presenza a Villasanta non posso che augurare a Francesca di dare tutta se stessa in questa nuova missione che la attende".