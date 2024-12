Vimercate a casa di Leonardo nel nome de "Il Salaino"

Vimercate nella rete internazionale delle "Vie di Leonardo da Vinci"?

La visita di sindaco e assessore a Vinci

Questa la scelta che l’Amministrazione comunale sta maturando e che ha condiviso nello scorso fine settimana in occasione di una visita a Vinci, località toscana che ha dato i natali al genio italiano, da parte del sindaco Francesco Cereda e dell’assessore alla promozione della Città, Elena Lah.

Il legame speciale con Oreno

Sindaco e assessore hanno ricambiato la visita che il primo cittadino di Vinci, Daniele Vanni, aveva fatto a Oreno nel settembre scorso in occasione dell’inaugurazione delle statue di Leonardo, del cavallo che aveva progettato per Lodovico il Moro e, soprattutto, di Giangiacomo Caprotti (Il Salaino), allievo orenese del maestro toscano.

Vimercate nella rete internazionale de "Le vie di Leonardo"?

Cereda e Lah hanno partecipato alla cerimonia di riconoscimento dell’itinerario culturale "Le Vie di Leonardo Da Vinci" da parte del Consiglio d’Europa. Un riconoscimento come via culturale e di unione tra popoli, di cui fanno parte, oltre a Vinci , Amboise in Francia, Istanbul in Turchia, Vipava in Slovenia e a cui anche Vimercate è interessata a partecipare.

"Entrare a far parte di una rete internazionale con al centro la figura di Leonardo - hanno commentato Cereda e Lah - permette di inserire Vimercate, luogo di origine de Il Salaino, in una progettazione culturale importante che può valorizzare ulteriormente la nostra città".