Vimercate attiva un conto corrente di solidarietà per i profughi ucraini

Solidarietà

In questo momento di emergenza legata alla guerra, la Città di Vimercate sta organizzando e mettendo in campo azioni a sostegno della popolazione ucraina e per organizzare l'accoglienza.

Vimercate attiva il conto corrente di solidarietà per i profughi ucraini

Nel dettaglio in queste ore l'Amministrazione comunale ha attivato il conto corrente di solidarietà per l'assistenza ai profughi civili dell'Ucraina. Di seguito le coordinate per donare:



IBAN: IT91T0200834070000105891711

Intestato a Comune di Vimercate

Causale: In aiuto all'Ucraina

I fondi raccolti verranno utilizzati per l'acquisto di beni di prima necessità e/o trasferimenti per un utilizzo delle donazioni tramite il coordinamento con le Associazioni di volontariato del territorio. Le erogazioni liberali effettuate possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Accoglienza sul territorio

Il Comune di Vimercate inoltre si sta attivando per raccogliere le segnalazioni di nostri cittadini che stanno offrendo una prima accoglienza alle persone provenienti dall’Ucraina, in fuga dalla guerra. I cittadini ucraini già presenti in città o chi li ospita sono tenuti a segnalare la presenza al Comando di Polizia Locale di piazza Marconi, chiamare il Numero Verde 800.348.348 della Polizia Locale, recarsi presso Spazio Città in via Papa Giovanni XXIII.