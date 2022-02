Vimercate apre uno sportello per l'attivazione dello Spid

Online anche una guida

Da martedì 1 marzo, su appuntamento, Spazio Città a Vimercate offrirà ai cittadini che hanno compiuto 18 anni la possibilità di effettuare la fase di identificazione, primo passaggio necessario al rilascio di un account SPID.

Vimercate attiva uno sportello per l'attivazione dello Spid

Lo SPID, lo ricordiamo, è il sistema di autenticazione strettamente personale promosso da AgiD (Agenzia per l’Italia Digitale), che permette ai cittadini di accedere da computer, tablet o smartphone ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. L’identità SPID è costituita da credenziali che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.

Il Comune di Vimercate, in quanto riconosciuto da AgiD come RAO pubblico (acronimo di Registration Authority Officer), può effettuare l’identificazione delle persone fisiche, attività propedeutica al rilascio dell’identità digitale SPID da parte di uno dei gestori aderenti al sistema.

Cosa fare in Comune e cosa a casa

Per accedere al servizio è necessario:

- prendere appuntamento a Spazio Città chiamando i seguenti numeri 039.66.59.239/222/220 oppure al Numero Verde 800.012.503

- Il giorno dell’appuntamento recarsi allo sportello di Spazio Città con un documento di riconoscimento, in corso di validità, il proprio numero di cellulare e il proprio indirizzo e-mail (questi ultimi due dati possono essere utilizzati per un solo SPID)

L’operatore di Spazio Città potrà così verificare l’identità, compilare la richiesta online e consegnare la prima parte del codice di attivazione dello SPID. Il cittadino riceverà all’indirizzo e-mail comunicato la seconda parte del codice di attivazione con allegato un “Pacchetto di Attivazione” (codice alfanumerico) che servirà per attivare lo SPID.

Da casa si dovrà poi solo completare la richiesta di attivazione dello SPID collegandosi al portale di uno dei Gestori d’Identità che accettano il riconoscimento RAO tramite il Comune di Vimercate che al momento sono Sielte e Poste Italiane S.p.A. Sul portale sarà richiesto di caricare il Pacchetto di Attivazione pervenuto in allegato all’email e inserire le due parti del codice di attivazione.

La guida al completamento delle operazioni

Per guidare i cittadini nel completamento delle operazioni che dovranno condurre in autonomia da casa, è stata predisposta una guida disponibile sul sito comunale. In alternativa a quanto descritto, la richiesta dello SPID può essere fatta in totale autonomia, senza rivolgersi al Comune di Vimercate, tramite i “Gestori di Identità Digitale” individuati da AgiD.