Vimercate avrà la sua prima Comunità energetica

Vimercate vara la sua prima Comunità energetica.

Finanziamento da Fondazione Cariplo

L’Amministrazione comunale ha partecipato con successo, con il progetto "VOLT Vimercate" per l'Organizzazione Locale della Transizione Energetica, al Bando “Alternative” di Fondazione Cariplo finalizzato a sviluppare le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ottenendo un finanziamento di 94.500 euro.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede che il Comune di Vimercate si adoperi, insieme ad altri partner privati in parte già individuati attraverso una manifestazione di interesse svoltasi la scorsa estate, per la realizzazione di impianti di produzione e di condivisione di energia rinnovabile, con il fine ultimo di contribuire a contrastare la povertà energetica, di aiutare le famiglie più vulnerabili a ridurre i costi dei consumi e di sensibilizzare i cittadini sui temi del risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

Benefici per le persone più in difficoltà

Nello specifico, il progetto "VOLT" si prefigge lo scopo di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’abbattimento delle emissioni, rafforzando al contempo la coesione sociale, anche attraverso percorsi formativi volti a sensibilizzare i cittadini e a modificarne le abitudini di vita, al fine di ridurne i consumi e gli sprechi. I benefici derivanti dall’attività della Comunità verranno quindi indirizzati verso soggetti in condizioni di povertà e di vulnerabilità, destinando la maggior parte (almeno il 70%) delle risorse economiche generate dagli incentivi sull’energia condivisa a finalità di carattere scoiale, anche attraverso la costituzione di un Fondo e l'attivazione di connesse iniziative di sostegno dell’efficientamento energetico delle famiglie più fragili.

Impianto fotovoltaico sul magazzino comunale

Un primo impianto fotovoltaico con potenza pari a 100 kWp sarà installato sull’edificio di proprietà comunale ad oggi adibito a magazzino in via Damiano Chiesa.

Il percorso è iniziato nel giugno scorso e ha visto Palazzo Trotti impegnato in diversi passaggi: partendo dalla realizzazione dello studio di prefattibilità per verificare l’opportunità della costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), per arrivare alla manifestazione di interesse rivolta alle persone giuridiche, agli enti pubblici, alle organizzazioni private no-profit per la co-programmazione di un progetto di comunità energetiche rinnovabili e, da ultimo, alla candidatura al bando di Fondazione Cariplo “ALTERNATIVE” . La manifestazione ha visto il coinvolgimento oltre che di importanti realtà imprenditoriali del territorio, anche dell’associazione Sloworking ETS per le attività di divulgazione, sensibilizzazione e formazione dei soggetti in condizione di povertà e vulnerabilità.

Operazione da quasi 160mila euro

Il progetto “VOLT Vimercate per l'Organizzazione Locale della Transizione Energetica” prevede un quadro economico complessivo pari a 157.528,40 euro che a seguito dell’aggiudicazione del finanziamento vedrà la copertura per 94.517,04 euro con contributo Fondazione Cariplo pari al 60% del costo complessivo di progetto; il restante 40% pari a 63.011,36 euro sarà diviso tra la quota di cofinanziamento comunale di 55.491,36 euro e una quota di 7.520 euro da parte dell’associazione Sloworking ETS.

La soddisfazione della vicesindaco