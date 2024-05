Vimercate celebra l'Europa con la musica dell'Eurovision Song Contest

La finalissima dell'Eurovision Song Contest trasmessa in diretta in piazza. Questo l'evento conclusivo della Giornata dell'Europa che il Comune di Vimercate celebrerà sabato della prossima settimana, 11 maggio.

In occasione della Giornata dell’Europa il Comune di Vimercate organizza due iniziative che celebrano il nostro continente e le sue istituzioni.

Il convegno

Sabato 11 maggio, alle 10.30, nell’auditorium della Biblioteca Civica è in programma un incontro pubblico con le istituzioni cittadine per dare conto delle iniziative europee e dei progetti finanziati dal Pnrr attualmente in esecuzione.

L’iniziativa, dal titolo "Vimercate in Europa, l'Europa a Vimercate: Pnrr, Heard e altri progetti da raccontare", è un resoconto sullo stato di attuazione dei progetti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, sul progetto europeo Heard (finanziato dalla Commissione Europea) e sul progetto Belc - Costruire l'Europa con i consiglieri locali, promosso dal Parlamento Europeo.

Fra i relatori, il vicesindaco Mariasole Mascia (con delega specifica a Pnrr e politiche europee), l’assessore alla Cura delle Persone Riccardo Corti, e il consigliere comunale, membro Belc, Daniele Dossi.

La finale dell'Eurovision e i mercatini

Alle 20, invece, un megaschermo montato in piazza Roma trasmetterà la finale dell’Eurovision Song Contest, ospitato quest’anno a Malmoe, in Svezia.

In centro storico poi sarà possibile girare fra i banchi del mercatino regionale francese, che apre la sera di venerdì 10 e si chiude domenica 12 maggio.