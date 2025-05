Vimercate dei Ragazzi: ecco il festival per le nuove generazioni

Il traguardo dei 10 anni si avvicina. Tutto pronto per la nona edizione del format "Vimercate dei Ragazzi", festival di teatro per le nuove generazioni, parte ormai della tradizione di Vimercate.

La conferenza di presentazione

La rassegna, che si terrà dal 6 all’8 giugno prossimi, è stata presentata ieri, lunedì, in occasione di una conferenza a Palazzo Trotti alla presenza del sindaco Francesco Cereda, dell’assessore alla Promozione della Città Elena Lah, dei presidenti di BrianzAcque e Cem Enrico Boerci e Alberto Fulgione, sponsor della manifestazione. Presenti per la direzione artistica Michele Losi (Campsirago Residenza), Marta Galli (ArteVox Teatro), Giusi Vassena (Teatro Invito), Giada Balestrini (delleAli Teatro) e Francesco Rovito (direttore organizzativo della rassegna).

Teatro, laboratori ed eventi speciali

Ben 15 i titoli in cartellone, con oltre 25 repliche. E, ancora: laboratori, incontri professionali, eventi speciali. Con un’attenzione particolare all’ambiente e all’accessibilità per bimbi speciali.

Oreno protagonista

Tra le novità di questa nona edizione, l’attività con le scuole non solo di Vimercate ma anche di Agrate e Caponago (a settembre e ottobre si proseguirà poi anche con Bellusco). E, ancora, l’allargamento a Oreno, borgo che sarà protagonista della prima giornata.

I luoghi del Festival quest’anno saranno infatti TeatrOreno, gli orti della Società Agricola Fortuna, il convento dei Frati Cappuccini, il parco di Villa Borromeo, Parco Gussi, piazza Roma e piazza Santo Stefano per gli spettacoli di arti di strada, parco Sottocasa con anche il nuovo giardino. Ben 15 (27 con le repliche), come detto, i titoli che spaziano tra prosa, teatro fisico, circo, teatro di natura, happening di teatro partecipato e teatro di figura. Previste anche alcune anteprime nazionali Oltre a ciò, 4 laboratori professionali di cui uno accessibile ad un pubblico con disabilità motorie, e una parata.

Il programma e la giuria dei bambini

Apertura venerdì 6, alle 10 (e in replica alle 17.30) nella Cappella di TeatrOreno in anteprima nazionale con lo spettacolo per piccolissimi "Nella Tana" di "Nudoecrudo Teatro" (6-36 mesi), un piccolo rituale dove bambine, bambini e grandi si riuniscono attorno a un fuoco.

Chiusura domenica pomeriggio con la grande parata per le vie della città e la premiazione e la consegna del premio "Città di Vimercate", che sarà conferito anche quest’anno dalla Giuria dei bambini e delle bambine. Un’esperienza particolarmente significativa perché permette a dodici giovani giurati di vedere tutti gli spettacoli del festival, di confrontarsi con registi, attori e autori e di essere seguiti in un processo di apprendimento dei principali elementi dell’analisi critica di uno spettacolo. Novità di quest’anno che affianca l’ormai tradizionale gruppo di bambini e bambine dagli 8 ai 13 anni il «gruppo consulenti» ovvero 4 bambini e bambine dai 4 ai 7 anni che saranno chiamati ad assistere solo agli spettacoli per piccoli (da 0 a 6 anni) e che si confronteranno poi con la giuria «dei grandi» in modo ludico per portare il loro punto di vista su creazioni pensate per la loro fascia d’età.

Il programma completo sul sito del Comune.