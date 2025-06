Vimercate dei Ragazzi: la nona edizione è da record

Quasi 4.000 presenze: un numero da record per la nona edizione del festival "Vimercate dei ragazzi" che si è tenuto, a Vimercate, nello scorso fine settimana.

Il Festival di teatro per i ragazzi

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno si è svolto come ormai da tradizione il Festival di teatro per le nuove generazioni, un’iniziativa di delleAli Teatro in collaborazione con ArteVOX Teatro, Campsirago Residenza e Teatro Invito, promossa e sostenuta dal Comune .

"Edizione speciale"

"E’ stata un’edizione speciale quella di quest’anno - fanno sapere gli organizzatori - la nona con la nuova gestione delle quattro compagnie, che ha visto un record di partecipazione con quasi 4000 presenze di pubblico proveniente dalla Città ma anche dai Comuni del circondario e un significativo incremento anche degli operatori teatrali e culturali che hanno superato le 100 presenze durante la tre giorni".

La novità di Oreno

Tra le tante novità la scelta di allargare alla frazione di Oreno le attività del festival, coinvolgendo nella giornata di venerdì TeatrOreno, la Cooperativa Al Basel, il convento dei frati cappuccini, l’azienda agricola La Fortuna e infine il Parco della Villa Borromeo. Una scelta apprezzata sia dal pubblico che dagli operatori.

La due giorni nel centro

Sabato e domenica il festival è poi tornato nel centro città, tra il Parco Gussi e il Parco Sottocasa con più di 10 spettacoli e 18 repliche nel solo weekend, oltre ai numerosissimi (e affollatissimi) laboratori delle associazioni culturali del territorio che si sono svolti come sempre in Parco Gussi.

L'opera partecipata

Domenica il festival ha visto anche l’inaugurazione dell’opera d’arte partecipata “Tra le foglie il tempo sospeso”, progetto di ArteVOX Teatro con la direzione artistica di Rossana Maggi e sostenuta da Brianzacque.

Le opere partecipate sono composizioni realizzate durante varie tappe dai bambini e bambine della città di Vimercate, a partire da una suggestione dell’artista (Rossana Maggi) che coordina i lavori nell’arco di un anno tra laboratori, incontri e poi la finalizzazione dell’artista stessa. Tra le foglie il tempo sospeso è la seconda che il festival “regala” alla Città come traccia permanente di bellezza: il progetto prevede infatti che negli anni pari si progetti e si realizzi l’opera che viene poi installata e inaugurata negli anni dispari.

Nel 2023 era stata inaugurata l’opera “inVolo”, tuttora installata sulla facciata del bistrot DIMA in via Crocefisso 3 a Vimercate, uno stormo di 150 uccelli in metallo smaltati.

Quest’anno sono più di 100 piastrelle in ceramica a forma esagonale a comporre l’opera che è stata installata sul muro della casetta di ingresso del Parco Gussi da via 25 Aprile. Presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e l’assessora alla Promozione della città Elena Lah.

La parata conclusiva

Al termine della giornata di domenica si è svolta la tradizionale parata di bambini e bambine per le vie del centro che dal Parco Gussi portano in Piazza Roma, un serpentone di oltre 200 partecipanti che con i loro strumenti musicali artigianali realizzati all’interno del laboratorio di Pane e Mate “Il giardino sonoro” hanno rallegrato e colorato la città, per finire in piazza dove si è svolta la premiazione della compagnia vincitrice del “Premio Città di Vimercate 2025” del valore di €1.000,00, assegnato dalla Giuria dei bambini e delle bambine.

Il concorso e la premiazione

La Giuria è stata composta quest’anno da 7 giurati e giurate dagli 8 ai 13 anni che hanno assistito a tutti gli spettacoli del festival, si sono di confrontati con registi, attori e autori e sono stati seguiti in un processo di apprendimento dei principali elementi dell’analisi critica di uno spettacolo. Novità di quest’anno l’affiancamento anche di un “gruppo consulenti” ovvero 4 bambini e bambine dai 4 ai 7 anni che hanno assistito solo agli spettacoli per piccoli (da 0 a 6 anni) e che si sono confrontati poi con la giuria “dei grandi” in modo ludico per portare il loro punto di vista su creazioni pensate per la loro fascia d’età.

Il Premio Città di Vimercate 2025 va a DEVUALE’ di e con il Collettivo Antilia, prodotto da Cordata FOR con la seguente motivazione:

“SILVIA, GIULIO, SELVAGGIA e MARIO ci hanno lasciato a bocca aperta per la loro stupenda abilità a suonare strumenti e compiere acrobazie, le meravigliose canzoni e l’energia che ci hanno comunicato. Questo spettacolo dice una cosa importante: possiamo essere imperfetti! perché se no saremmo tutti uguali! anzi...dobbiamo amare le nostre imperfezioni perché sono delle specialità! le imperfezioni ci rendono particolari e spesso divertono di più della perfezione! le imperfezioni sono una parte di noi e sono necessarie se no perché l’avrebbero create? Così non abbiamo paura di sbagliare perché a tutti capita ed è dagli errori che si impara! I clown, saggi maestri d'imperfezione, cercano di farlo ma non ci riescono e alla fine senza sapere come … lo fanno! Non c’è un solo modo per fare le cose! Questo spettacolo è un palloncino blu a forma di cuore che vola nel cielo!".

Menzione speciale a Mr. PING PONG che ha trasformato Piazza Roma in una bolla di risate! Tra una pallina e l'altra lo spettacolo lancia un messaggio importante: anche se si perde bisogna essere sportivi ed essere felici di aver giocato perchè nella vita ci saranno tante sconfitte ma bisogna andare avanti senza arrendersi!

Lo spettacolo più "disegnato" dai piccoli consulenti che hanno aiutato la giuria nella lettura degli spettacoli dedicati alla fascia 0-6 anni è RHINOS di Zum-Zum Teatre.