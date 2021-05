Vimercate, Desio, Carate: nessun paziente in Pronto Soccorso per Covid. E i ricoverati continuano a scendere. Ecco gli ultimi dati forniti da Asst Brianza.

Notizie confortanti dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri in relazione al Covid. Diminuiscono i nuovi casi, anche in Brianza, e in contemporanea calano anche i ricoveri nelle strutture del territorio. Gli ultimi dati forniti dall’Asst Brianza indicano una situazione in netto miglioramento.

Oggi, venerdì 21 maggio, non risultano pazienti in attesa per Covid nei Pronto Soccorso di Vimercate, Desio e Carate Brianza. E anche i pazienti ricoverati scendono giorno dopo giorno: oggi sono 50 a Vimercate – di cui 4 in terapia intensiva e 7 con Cpap. Erano 72 lunedì 17 maggio.

Per quanto riguarda Desio ad oggi risultano 31 ricoverati di cui tre pazienti in terapia intensiva e tre in cura con Cpap. Lunedì 17 i ricoverati per Covid erano 43.

Infine nel nosocomio di Carate Brianza attualmente nel reparto Covid si trovano 16 persone, una in meno rispetto a lunedì scorso.

Dati confortanti dunque e in linea con quelli regionali che da giorni ormai vedono un netto calo dei nuovi positivi e dei ricoverati e un incremento sostanziale dei guariti/dimessi. Il peggio dunque sembra ormai alle spalle e ora, grazie alla campagna vaccinale che procede a pieno ritmo anche in Brianza, si comincia a intravedere una nuova normalità.