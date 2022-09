"Vimercate d'estate" fa il pieno di pubblico

Più di 7.500 spettatori tra spettacoli teatrali e film. Un numero più che positivo per l'edizione 2022 di "Vimercate d'estate", da poco conclusasi, organizzata dall'Amministrazione comunale.

La manifestazione è iniziata poco prima dell’estate ed è terminata a settembre inoltrato, con una formula nuova, nei luoghi (due sole platee nello stesso cortile di Villa Sottocasa) e nei contenuti, con rassegne diversificate a formare una specie di appuntamento fisso per molte sere di tutta l’estate.

I numeri

Il pubblico degli spettacoli teatrali e dei film nella corte d'onore di Villa Sottocasa è stato di 7.569 persone. I 39 spettacoli di teatro, comedy e musica hanno richiamato 5.363 partecipanti; le 24 proiezioni del cinema all'aperto hanno visto un totale di 2.206 biglietti staccati. Il tre film più visti sono stati: “Belfast”, “Elvis” e “Il capo perfetto”.

Gli spettacoli più gettonati

Grande affluenza per i 12 appuntamenti della minirassegna sotto la direzione artistica di Flavio Oreglio (1.835 presenze) tra cui i sold out per la Treves Blues Band, per Germano Lanzoni, per la Dual Band e per lo stesso Flavio Oreglio.

Ottima partecipazione anche per i 27 spettacoli allestiti dalle 14 Associazioni cittadine individuate tramite un bando e sostenute dal Comune di Vimercate (Hesperia, Piccolo Coro La Goccia, Civico Corpo Musicale, Sbaraglio, Avis Vimercate, Improvincia, Incontrocanto, Amici&Voci, Swingtime Big Band, Compagnia Filodrammatica Orenese, The Singers' Choir, Ensemble Biscantores, Artevox Teatro e Acli Vimercate).

La soddisfazione dell'assessore