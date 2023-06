"Vimercate d'estate": una scorpacciata di eventi lunga tre mesi

Teatro, musica, poesia, cinema e molto altro. Un programma lungo tre mesi per la rassegna "Vimercate d'estate" che si terrà nella corte d’onore di Villa Sottocasa dal 20 giugno al 3 settembre.

La principale novità di questa edizione, promossa e sostenuta dal Comune di Vimercate, sta nella modalità di selezione degli spettacoli che verranno messi in scena. Attraverso un bando pubblico è stata infatti realizzata una Direzione Artistica Partecipata con le associazioni culturali cittadine. Ogni associazione, oltre a proporre uno spettacolo di sua produzione, ha potuto presentare un progetto di un partner professionale esterno. Il risultato è un programma vario e ricco di proposte di alto profilo e adatte a pubblici diversi.

Hanno aderito alla rassegna undici associazioni culturali cittadine: il Civico Corpo Musicale, l’Ensemble Biscantores, i cori Amici&Voci, InControCanto e The Singers Choir, ArteVox Teatro, le Associazioni Hesperia Lasciateci le Ali, Sbaraglio, Improvincia, Fahrenheit451 Amici della Biblioteca e la Swingtime Big Band.

Ogni associazione proporrà sul palco di Villa Sottocasa uno spettacolo di sua produzione spaziando dal teatro, alla musica gospel, pop, rock, alla poesia, all’improvvisazione teatrale. Le proposte “esterne” delle associazioni coinvolgeranno gruppi e compagnie provenienti dalla Lombardia e oltre: Coro Gospel Solevoci (Varese), Mumble Teatro (Como), Teatro a Molla (Bologna), Teatro Città Murata (Como), Guzzetti&Friends (Milano), Pontos Teatro (Carnate), Bardaro Clarinettes Ensemble (Cernusco sul Naviglio). Verranno proposti anche spettacoli dedicati ad ambiti speciali, partendo dalla stand-up comedy, passando dal poetry slam e dal teatro d’autore, con tema sport e molto altro, i cui titoli verranno comunicati a breve.

La rassegna ospiterà anche la 6a edizione del Longless Film Festival, il concorso di cortometraggi dedicato a giovani registi e videomaker di età compresa tra i 18 e i 35 anni organizzato dal Piano Locale Giovani.

Conclusa la parte dedicata agli spettacoli, dal 6 agosto al 3 settembre tornerà il tradizionale appuntamento con il cinema all’aperto: quattro proiezioni settimanali dedicate ai migliori film dell’ultima stagione cinematografica, con appuntamenti speciali e novità.

Sul sito dedicato www.vimercatedestate.it il calendario completo e la possibilità di prenotare i posti. Tutti gli spettacoli – con inizio alle 21:15 - saranno a ingresso gratuito, mentre i film prevedono un biglietto d’ingresso.

“Vimercate d’Estate è giunto alla sua seconda edizione e come per lo scorso anno abbiamo cercato di proporre una rosa di incontri ed eventi il più possibile varia, al fine di incontrare i gusti di ciascuno: questo non sarebbe stato possibile senza la disponibilità di associazioni e professionisti del territorio e non solo, ai quali va tutta la nostra gratitudine - spiega il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda - Compagnie teatrali, cori, musicisti, attori si esibiranno nella Corte d’onore di Villa Sottocasa e nel mese di agosto tornerà anche il Cinema all’aperto con 4 proiezioni settimanali. La maggior parte degli eventi sarà ad ingresso gratuito, perché la cultura non deve conoscere barriere. Questa rassegna, insieme alle molte altre iniziative in programma a Vimercate nei mesi estivi, tra cui la Festa del Libro, la Vimercate dei Ragazzi, la Notte di sport e la Festa di Santo Stefano, offriranno tante opportunità di svago, socialità e arricchimento anche a chi passerà l'estate in città”.

“La nuova formula che ha disegnato le proposte di Vimercate d’estate di quest’anno ha come ingrediente principale la partecipazione. Per la prima volta sono state le stesse associazioni culturali del territorio a proporre, accanto ai loro spettacoli, eventi culturali partner che ritengono interessanti per la cittadinanza - aggiunge Elena Lah, assessore alla Promozione della Città - Una direzione artistica partecipata che crea anche un nuovo modo di esprimere cultura, portando in Città i riferimenti di chi realizza cultura a Vimercate durante tutto l’anno. A questo abbiamo voluto affiancare proposte rivolte ai più giovani, dalla stand up comedy al poetry slam, rinnovando la presenza del Longless Film Festival coi cortometraggi realizzati anche da registi under 35, senza dimenticare di celebrare i grandi autori, con due spettacoli su Alessandro Manzoni nel 150° della sua morte. Una proposta inclusiva, rivolta alle persone curiose di ogni età, per un’estate in cui sia bello stare anche nella propria Città”.