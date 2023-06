Vimercate diventa città del cricket per un giorno

Vimercate città del cricket per un giorno.

"Cricket day" al Parco Gussi

Pomeriggio alquanto particolare quello di ieri, venerdì 23 giugno, nel Parco Gussi di Vimercate. Qui si sono trovati giocatori esperti di cricket, provenienti da Pakistan e Afghanistan, Paesi dove è sport nazionale, che si sono messi a disposizione per giocare e insegnare a chiunque lo volesse (dagli alunni della scuola secondaria agli adulti) le tecniche di un gioco seguito da ben 2,5 miliardi di persone.

Giornata mondiale del Rifugiato

L’occasione del "Cricket day" era la Giornata mondiale del Rifugiato, istituita nel 2000 dall’Onu, che cade il 20 giugno. A organizzare l’evento di Vimercate, assieme ai ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile, sono stati gli operatori del progetto "Sai 29" (Sistema di Accoglienza e Integrazione, l’iniziativa governativa italiana che gestisce l’accoglienza attraverso i Comuni); con lo scopo di far conoscere la bellezza di una pratica sportiva poco diffusa in Italia.

Tutti hanno potuto giocare

Dopo una fase allenamento e spiegazione delle regole, gli istruttori hanno giocato partite miste con i presenti. Si tratta di persone che vivono nelle case gestite dal "Sai" nei 29 Comuni dell’Azienda Speciale Consortile Offertasociale e che stanno completando il percorso di accoglienza in Italia.

"L’evento coinvolge le persone accolte in un’ottica di cittadinanza attiva, per incontrare i cittadini e creare con loro relazioni significative", spiega Cristina Romanelli, coordinatrice del progetto per "Aeris Cooperativa Sociale".

Vimercatesi in azione