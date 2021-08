Il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini, ha fornito ieri sera gli ultimi aggiornamenti in merito ai contagi da Covid in città.

Vimercate, due nuovi decessi legati al Covid

Purtroppo, come comunicato dal primo cittadino, agosto si apre con la notizia di due nuovi decessi legati al Covid e 18 nuovi casi positivi a Vimercate nell'ultima settimana. Un dato, quello dei nuovi contagi, che se analizzato dimostra come sia colpita maggiormente la popolazione più giovane rispetto al passato, precisa il sindaco che raccomanda come sempre prudenza ovvero mascherine, disinfettante, rispetto della distanza e un invito a vaccinarsi per contrastare gli effetti della pandemia.

L’unico versante che al momento non registra peggioramenti è quello dei ricoverati - spiega Sartini nel video messaggio su Youtube. L’ospedale di Vimercate resta senza nessun paziente ricoverato per COVID, mentre si registrano 15 pazienti ricoverati al san Gerardo senza andamento in aumento o diminuzione di questa quantità.

Il green pass

Da ieri, 6 agosto, è entrato in vigore il green pass che permette l’accesso ai luoghi della cultura e alle zone al chiuso dei locali di ristorazione. Sono esclusi dall’obbligo, ricorda il primo cittadino nel video messaggio settimanale, i minori di 12 anni e le persone che abbiano un certificato medico che attesta l’impossibilità di ricevere il vaccino. A Vimercate sarà necessario esibire il green pass, oltre che per accedere all’interno della biblioteca, anche per il cinema all’aperto.

Farmacie e sito regionale in aiuto ai cittadini

Un aiuto nel caso di cittadini che abbiano difficoltà a scaricare la certificazione verde arriva dalle farmacie comunali di via Don Lualdi e di via Passirano che sono disponibili per stampare il green pass gratuitamente. Inoltre Regione Lombardia ha istituito un servizio on line di aiuto per i cittadini, attraverso il sito www.helplombardia.it, si possono avere informazioni per le problematiche connesse ai servizi disponibili, all’accesso al sistema per stampare il green pass o anche allo SPID.