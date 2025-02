La Città di Vimercate è stata ufficialmente riconosciuta tra i Comuni Plastic Free 2025, un prestigioso riconoscimento assegnato a livello nazionale ai comuni che si distinguono per il loro impegno concreto nella tutela dell’ambiente.

Vimercate è Comune Plastic Free 2025

La notizia è stata diramata ufficialmente da Montecitorio in occasione della conferenza stampa organizzata da Plastic Free Onlus, associazione di volontariato, nata nel 2019 per contrastare l’inquinamento da plastica e con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili.

La Città di Vimercate è stata riconosciuta plastic free insieme ad altri 122 comuni italiani. Di questi sono 9 i Comuni lombardi.

Il riconoscimento viene assegnato a città, paesi e borghi che si sono distinti «contro gli abbandoni illeciti, nella promozione di comportamenti responsabili, nelle opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno per una gestione virtuosa dei rifiuti urbani», sulla base di 23 parametri. La consegna dei riconoscimenti e delle targhe con il relativo attestato di virtuosità si terrà il prossimo 8 marzo a Napoli, presso il Teatro Mediterraneo, in un evento che celebrerà l’impegno per l’ambiente delle Amministrazioni Locali.

Gli eventi realizzati a Vimercate nel 2024

Nel 2024 sono tre gli eventi organizzati a Vimercate a sostegno dell’attenzione all’ambiente: il 21 aprile in occasione della Giornata mondiale della Terra i volontari della Onlus Plastic Free uniti a circa 30 cittadini vimercatesi hanno raccolto quasi seicento chili di rifiuti nella zona di via Lecco a ridosso della Tangenziale

Est, in via Porta e all'isola ecologica.

Il secondo appuntamento si è tenuto domenica 30 giugno con la camminata ecologica di Plastic Free, in collaborazione con Cem Ambiente Spa. 35 i cittadini suddivisi in due gruppi hanno partecipato e raccolto circa 120 kg di rifiuti lungo la ciclabile tra Ruginello e Bernareggio; presenti anche i ragazzi dell'associazione

Teatropsicomotorio e dell'associazione Bahà'ì.

Infine, domenica 29 settembre, in occasione dell'evento nazionale "Sea & Rivers", Plastic Free ha organizzato un nuovo evento di pulizia straordinaria. 20 i cittadini che hanno partecipato e che si sono occupati della pulizia delle aiuole e dei parcheggi intorno a piazza Marconi raccogliendo circa 53 kg di rifiuti soprattutto bottiglie e mozziconi.

Un premio per un percorso partito da lontano