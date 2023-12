Vimercate elegge i presidenti delle Consulte di quartiere

Fissate le date per le elezioni a Vimercate dei presidenti delle nuove Consulte di quartiere. L'appuntamento è per la settimana dal 6 al 15 febbraio 2024.

Assemblea di presentazione

Per chi vuole saperne di più, però, subito dopo le ferie natalizie, è previsto un incontro di presentazione. L'appuntamento è per martedì 10 gennaio, alle 20.45, nell'auditorium della Biblioteca comunale di Vimercate, in piazza Unità d'Italia. L'assemblea pubblica vedrà la partecipazione dell'assessore a Vimercate delle Opportunità Riccardo Corti, con lo scopo di illustrare i progetti già avviati in tema di partecipazione civica nelle frazioni di Ruginello e Velasca e i progetti oggi in preparazione.

Si vota solo per i presidenti

Le elezioni si terranno, come detto, 6 al 15 febbraio 2024, esclusivamente online, e serviranno per scegliere esclusivamente i Presidenti delle Consulte di Quartiere, previste dal regolamento approvato dal consiglio comunale il 20 aprile scorso.

Chi può candidarsi?

Possono candidarsi alle elezioni tutti i residenti a Vimercate maggiorenni nei 5 quartieri individuati dal regolamento (Vimercate Capoluogo, San Maurizio, Oreno, Ruginello e Velasca), iscritti all'Albo Comunale delle Consulte di Quartiere.

I Presidenti delle Consulte sono eletti dai cittadini residenti nei singoli quartieri che abbiano compiuto 16 anni entro i giorno di inizio della votazione. Rimangono in carica per 3 anni.

Come candidarsi?

Candidarsi è molto semplice. Basta compilare il modulo di autocandidatura relativo al proprio quartiere presente qui e inviarlo, con la copia di un documento di identità, a partecipazione@comune.vimercate.mb.it oppure a vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it entro il 17 gennaio 2024.

Quale ruolo hanno i presidenti?

I Presidenti delle Consulte rappresentano, secondo le linee del nuovo regolamento, le figure animatrici e coordinatrici dell'attività dei cittadini che vogliono mettere a disposizione idee e proposte da realizzare con il proprio impegno concreto e fattivo a favore del loro quartiere, attraverso la sottoscrizione di Patti di Cittadinanza con l'Amministrazione Comunale.

Oltre a coordinare le attività possono a loro volta proporre dei Patti di Cittadinanza, mentre saranno chiamati a un confronto con l'Amministrazione Comunale nel Coordinamento delle Consulte, definito dal regolamento.