Vimercate ha il suo Consiglio comunale dei ragazzi

Un parlamentino che dà voce, in maniera ufficiale, anche ai più piccoli.

Era gremita ieri sera, mercoledì 20 dicembre, la sala istituzionale del Comune di Vimercate per l'insediamento dei Consiglio comunale dei ragazzi.

Un progetto rilanciato dopo anni che ha trovato ampia adesione tra gli studenti dell'ultimo anno delle scuole primarie e tra quelli delle secondarie di primo grado.

A tenere a battesimo i piccoli consiglieri c'erano i loro colleghi più grandi presenti al gran completo, Giunta compresa. E naturalmente, tanti genitori, le insegnanti e gli insegnanti guidati dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Don Milani", Mariateresa Chieli.

Ad aprire la cerimonia di insediamento è stato l'assessore alla Vimercate delle opportunità, Riccardo Corti, commosso ed emozionato per l'importante momento.

"E' un onore per me dare il benvenuto ai nuovi eletti a nome di tutto il Consiglio comunale - ha aggiunto Davide Nicolussi, presidente del Consiglio comunale dei grandi - In questo momento mi vengono in mente tre parole. Innanzitutto grazie, all'Amministrazione comunale, alle insegnanti, alla cooperativa che ha seguito il progetto, agli studenti per il loro entusiasmo. La seconda parola è democrazia: un'esperienza da fare subito, da piccoli. Infine, politica: intesa come confronto per trovare la strada e le soluzioni migliori per tutti".