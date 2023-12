Vimercate ha premiato i suoi benemeriti

Consegnate le benemerenze civiche a Vimercate. Ieri sera, martedì 19 dicembre, nell'auditorium della Biblioteca civica la Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Cereda si è riunita per premiare cittadini benemeriti che hanno dato lustro alla città.

Prima la tradizione

La cerimonia si è però aperta, come da tradizione, con la premiazione da parte del primo cittadino della bambina che quest'anno ha vinto il concorso indetto tra le scuole della città per disegnare il biglietto d'auguri che l'Amministrazione sta utilizzando per inviare gli auguri istituzionali di Natale.

"Come da tradizione ogni anno chiediamo alle scuole di inviarci i disegni inerenti al tema del Natale - ha spiegato il sindaco Cereda - Fra i quali poi scelgo quello che diventerà il biglietto d'auguri. Quest'anno abbiamo scelto il disegno di Aurora Tarascio alla quale faccio i miei più sentiti complimenti perché davvero bello".

Un "settebello" di benemeriti

Sette i nomi individuati dalla Giunta per dare il giusto ringraziamento a chi in tutti questi anni ha contribuito a rendere Vimercate una città migliore.

Innanzitutto la ex docente Marisa Meda per la presenza notevole nel volontariato cittadino al quale ha dedicato il suo impegno e la sua capacità di ascolto, esercitate sempre con passione e dedizione.

L'altra donna onnipresente è Paola Barzaghi, dedita al volontario in particolare alla Caritas, da sempre una figura di riferimento per la comunità vimercatese, grazie a un'attività che ha abbracciato la politica, la scuola, il mondo delle associazioni e della solidarietà con numerosi progetti a supporto delle fragilità sociali.

Terza donna premiata è stata la giovanissima atleta Giorgia Varisco, che quest'estate si è laureata campionessa mondiale di volteggio a cavallo.

Il nome successivo è quello di Maurizio Verderio, allenatore della Dipo basket che si è dedicato con passione alla formazione di giovani ragazzi e di ragazze contribuendo alla crescita e al consolidamento della pallacanestro Vimercate.

Non poteva mancare il nome dell'ex parroco don Mirko Bellora per quanto ha dato e lasciato nella comunità (da settembre non è più parroco) e per tutti gli anni in cui è stato responsabile della parrocchia, contribuendo significativamente alla coesione e allo sviluppo della comunità cittadina.

A seguire Vincenzo Motta per l'impegno e la dedizione nella cura della città e nel suo decoro attraverso significativi e continui interventi nell'attenzione per il verde e l'arredo urbano.

E infine Umberto Della Corte, titolare della Falegnameria Gianni, promotore e animatore del Circolo cooperativa Rinascita (di cui fa parte dal 1980 e di cui è presidente dal 2012), per aver unito alla sua attività artigianale di alta qualità un impegno sociale a diretto sostegno della comunità con ruoli sia operativi sia di coordinamento. Significativo anche il contributo alla riapertura e alla riorganizzazione del centro anziani San Girolamo.

Due attestati di merito alle storiche attività del paese

Infine la Giunta ha conferito due riconoscimenti speciali ad altrettante attività storiche di Vimercate. Innanzitutto "Il Padellone" di Santino Costarella, una delle pizzerie e attività più apprezzate a Vimercate. L'altra attività è quella del Circolo Familiare di Velasca, luogo di ritrovo amato dai cittadini della frazione che nel corso degli anni è divenuto centro di socializzazione e promozione culturale per tutta la città.

Riconoscimento speciale

La serata si è conclusa con un ultimo riconoscimento a Sergio Valtolina, che quest'anno è diventato ufficiale all'ordine del merito della Repubblica per il suo impegno in Avis di cui è stato a lungo presidente. La cerimonia si è poi spostata fuori dall'auditorium dove tutti hanno potuto rilassarsi con un piacevole buffet.