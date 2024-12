Vimercate ha scelto i suoi benemeriti

Nove benemerenze, due delle quali alla memoria. Sono tanti i cittadini e le associazioni di Vimercate che hanno dato lustro alla città in ambito professionale, sportivo, artistico o di sostegno alla comunità, a cui la Giunta ha deciso di di conferire il riconoscimento per il 2024.

I benemeriti

I benemeriti di quest’anno sono: l’Associazione Un Amico al Telefono, che da molti anni opera in città a sostegno delle persone con

fragilità; Enrico Davolio (alla memoria, nel decennale della sua scomparsa), figura storica del volontariato cittadino, fondatore e a lungo presidente della cooperativa Aeris; Angelo Sala, scenografo ed ex direttore dei Laboratori Scenici del Teatro alla Scala, che oggi mette

il suo talento e la sua arte a disposizione delle associazioni culturali vimercatesi; Giovanni, Stefano ed Emilio Gianni, tre fratelli artisti che hanno ritratto i luoghi più suggestivi di Vimercate; il gruppo di canto popolare Il Portone, che da molti anni coltiva la tradizione del canto popolare; i coniugi Roberta Brambilla e Dario Colombo, rispettivamente volontaria tuttofare e presidente della Dipo basket, divenute figure di riferimento nel mondo del basket cittadino; Andrea Monti, giornalista, ex direttore della Gazzetta dello Sport e ora componente del Comitato Olimpico Milano-Cortina 2026; Federica Ravasi, geologa, da poco nominata (prima donna) presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia; il dottor Angelo Brandolisio (alla memoria, è scomparso nel maggio scorso), pioniere della Cardiologia all'ospedale cittadino e storico medico condotto di Vimercate.

Premiate anche quattro attività storiche

Sono poi stati assegnati quattro attestati di merito ad altrettante attività storiche della città: la Presezzi Extrusion, presente da 30 anni a Vimercate, il Cafè Lumière di Oreno, l’Erboristeria Estragon (anch’essi con 30 anni di attività in città) ed Elettrodomestici Vertemara, che invece è aperto al pubblico più di mezzo secolo fa.

La cerimonia

La cerimonia di conferimento dei riconoscimenti si svolgerà mercoledì 18 dicembre, alle 18, nella Sala Cleopatra di Palazzo Trotti, alla presenza della Giunta comunale.