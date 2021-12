Vimercate ha scelto i suoi benemeriti

Ecco i nomi

I riconoscimenti saranno conferiti giovedì prossimo in Municipio

Tre donne, un’associazione e la storica libreria. Questa la cinquina scelta dalla nuova Giunta di Vimercate guidata da Francesco Cereda per il conferimento delle benemerenze civiche 2021.

La cinquina

Protagonisti della cerimonia che si terrà giovedì 16, alle 15, a Palazzo Trotti, saranno: la dottoressa Luisa Brembilla, medico di base ora in pensione, in prima linea durante la prima ondata del Covid; la professoressa Simona Bartolena, storica e critica d’arte di caratura nazionale; l’insegnante Ileana Romano, docente del Liceo Banfi, in pensione, impegnata nell’attività di promozione delle lingue straniere; la storica libreria «Il Gabbiano» di piazza Giovanni Paolo II che ha tagliato il traguardo dei 40 anni di vita; infine, il gruppo cittadino dell’Anpi, l‘Associazione nazionale partigiani.

Anche due benemerenze alla memoria

La Giunta ha deciso di conferire anche due benemerenze alla memoria. Si tratta dell’ex amministratore Pino Motta, morto a settembre; e di Lino Cavenaghi, colonna dell’asilo infantile di Oreno, del Circolo culturale orenese e delle Acli, scomparso lo scorso anno.

Due meritevoli

Infine, due premi a un cittadino e a un’associazione "meritevoli" (non vere e proprio benemerenze).

Gli attestati andranno all’associazione "Dori Delgrossi", che si occupa dell’assistenza e dell’accompagnamento dei malati; e a Gaudenzio Zerbo, presidente di Usci Milano, l’Unione società corali italiane.