Vimercate invasa da 800 mini rugbisti

Sette nazioni, 800 baby rugbisti, più di 50 squadre, 3 campi di gioco: numeri che raccontano una grande festa in corso nella giornata di oggi, sabato 13 maggio, a Vimercate.

L'inno di Mameli

Il torneo dei "Pirati"

Torna, come ormai da tradizione, il torneo di rugby "XNations", organizzato come ogni anno da "Pirati rugby" con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Vimercate.

Sette nazioni in campo

Ben sette, come detto, le nazioni rappresentate. Oltre l'Italia, anche la Svizzera, il Belgio, il Portogallo, la Germania, la Francia e la Polonia.

Tribune gremite di genitori sin dalla prima mattina al campo di via Lodovica, a Oreno, per l'inaugurazione alla presenza del sindaco Francesco Cereda, della vice Mariasole Mascia, del presidente dei "Pirati", Mauro Rossi, e della Banda cittadina che ha suonato gli inni delle 7 nazioni cantati a squarciagola dai piccoli rugbisti.

Sfide su tre campi

Poi il via alle sfide proseguite per tutta la giornata sia sul campo di Oreno che su quello storico di via degli Atleti e, quest'anno per la prima volta, su quello del Centro giovanile di via Valcamonica.

Per tutta la giornata eventi, giochi e musica per grandi e piccoli. Il tutto assicurato anche grazie alla decine di volontari schierati dai "Pirati".

Festa in campo e sugli spalti

