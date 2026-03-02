Vimercate legata al Giappone da un sottile filo di seta

Dal 7 marzo allo Spazio vivo la mostra “Lo scrigno del Giappone" grazie alla collaborazione tra Must e Museo d’Arte Orientale di Coccaglio.

Vimercate e Giappone legati da un sottile filo di seta.

“Lo scrigno del Giappone”

Il Must, Museo del territorio di Vimercate, e la Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi, ente gestore del Museo d’Arte Orientale collezione Pompeo Mazzocchi di Coccaglio, in provincia di Brescia, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la valorizzazione delle reciproche collezioni museali in occasione della mostra “Lo scrigno del Giappone! Dal Museo di Arte Orientale Mazzocchi le xilografie dei grandi artisti giapponesi, le sculture, le armature e i manga di Hokusai”, che aprirà al pubblico a Vimercate dal 7 marzo 2026 allo Spazio Vivo via Manin, 2

Il legame nel nome del baco da seta

“L’esposizione – fa sapere il Comune in una nota – presenterà una selezione di opere provenienti dal Museo d’Arte Orientale fondato nell’Ottocento dall’imprenditore Pompeo Mazzocchi, appassionato collezionista che raccolse preziosi manufatti durante i suoi viaggi in Oriente legati al commercio dei semi di baco da seta. In mostra xilografie dei grandi maestri giapponesi, sculture, armature e i celebri manga di Katsushika Hokusai”.

Non solo arte: la mostra sarà anche un’occasione per riscoprire il legame tra il territorio vimercatese e la gelsibachicoltura, attività economica fondamentale tra il XIV e il XIX secolo, che trova spazio nelle sale del Must.

“Grazie a questo progetto, il Must e la Fondazione Mazzocchi intendono valorizzare le reciproche collezioni museali e promuovere un dialogo tra storia locale e patrimonio culturale internazionale”.

“Uniti al Giappone da un sottile filo di seta”

“Vimercate legata al Giappone da un sottile ma tenace filo di seta: un legame delicato che accogliamo al Must, collegato idealmente a un altro museo – afferma Elena Lah, assessore alla Promozione della Città – Una tendenza alla collaborazione che stiamo tornando a sviluppare, perché l’arte si parla ed è bello essere insieme a raccontare la cultura”.

La collaborazione

L’accordo prevede azioni congiunte di promozione e comunicazione, la presenza reciproca di materiali informativi nelle due sedi museali e una convenzione sui biglietti: per tutta la durata della mostra, i visitatori del Must potranno accedere all’esposizione a tariffa ridotta e viceversa, favorendo così una più ampia fruizione culturale.

Le date

La mostra sarà visitabile dal 7 marzo al 31 maggio presso Spazio Vivo via Manin, 2 Vimercate. Per informazioni: www.vidicultural.com