Vimercate mette in sicurezza 37 attraversamenti pedonali

Trentasette attraversamenti pedonali a rischio, alcuni dei quali veri e propri incubi. E tra questi anche uno in cui perse la vita una giovanissima.

Il progetto

La Giunta comunale di Vimercate ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’adeguamento complessivo degli attraversamenti pedonali, a seguito di uno studio appositamente eseguito dalla Polizia Locale, guidata dal comandante Vittorio De Biasi.

Analisi dalla quale emerge la necessità di adeguare o realizzare alcuni ribassi pedonali e di mettere in sicurezza gli attraversamenti stradali, mediante la modifica strutturale della carreggiata stradale.

Trentasette attraversamenti in centro e in periferia

In particolare, come detto, sono stati identificati 37 attraversamenti pedonali, distribuiti su tutti i quartieri di Vimercate: 15 nel capoluogo, 8 nel quartiere di San Maurizio, 7 a Velasca, 4 a Oreno, 1 per ciascuno a Moriano, Ruginello, Torri Bianche e Quartiere Sud. In 17 dei 37 complessivi si interverrà con l’abbattimento delle barriere architettoniche, in 14 con il potenziamento dell’illuminazione pubblica a tutela del pedone, in 4 con il potenziamento della segnaletica verticale luminosa, in 2 con modifiche stradali.

Il costo totale degli interventi ammonta a 86.500 euro.

Già in corso i lavori all'incrocio dove perse la vita una 14enne

Terminato il cantiere di riqualificazione di piazzale Marconi, sono già in corso i lavori per incrementare la sicurezza dell’incrocio fra via Galbussera e via Carnia, che prevedono la realizzazione di due dossi allo scopo di rallentare il traffico. Un punto alquanto a rischio con i pedoni e già oggetto di un precedente e parziale intervento di messa in sicurezza. Proprio lì nel 2017 perse la vita la 14enne Stacey Olidebe, investita sulle strisce pedonali da un’auto.