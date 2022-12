Vimercate ospita un convegno dedicato ad una malattia invisibile, la ludopadia

Il prossimo 15 dicembre presso la casa di Comunità di Vimercate - di fronte all'ospedale - Asst Brianza dedica un convegno ad una malattia invisibile, la ludopatia (o Disturbo da Gioco d’Azzardo). Una patologia che colpisce circa il 2% della popolazione e che ha molti punti in comune con l’uso di droghe o l’abuso di alcol.

Mentre le entrate relative ai giochi, decondo i dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 2021 sono cresciute del 18% rispetto all’anno precedente e nei primi cinque mesi del 2022 hanno già fatto registrare un +35,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, il problema della patologia connessa al gioco d'azzardo rischia purtroppo di aggravarsi, coinvolgendo un sempre più alto numero di soggetti e le rispettive famiglie.

Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico infatti coinvolge riguarda tutte le persone che "ruotano"attorno al soggetto che ne è affetto, a causa delle conseguenze economiche, sociali, ma anche fisiche e mentali che questo comportamento comporta.

Ecco perché è importante parlarne: ci sarà modo di approfpondire i diversi aspetti di questa malattia invisibile nel corso del convegno in programma il prossimo 15 dicembre, alle 17.30 intitolato “Gioco d’azzardo: la malattia invisibile. Informazioni, strumenti e opportunità per intercettare il problema e

curarlo”.

A intervenire sarà Biagio Tinghino, responsabile del servizio di Alcologia e Nuove Dipendenze di ASST Brianza, che spiega:

“Essendo svincolato dall’assunzione di una sostanza vera e propria, viene spesso nascosto e si palesa sul piano sanitario talora in modo indiretto, attraverso sintomi d’ansia, alterazioni dell’umore e del comportamento, talora con tentativi di suicidio”, spiega Tinghino.

“Porre, in modo non giudicante, una domanda sulla presenza di preoccupazioni causate dal gioco d’azzardo o da altre dipendenze – aggiunge lo specialista - può permettere ai nostri pazienti di parlare del problema, ma può soprattutto consentire a tutti gli operatori sanitari di indirizzare queste persone ai servizi specialistici presenti nella nostra ASST”.