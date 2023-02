Vimercate piange don Luigi Meda

Si è spento nella mattinata di oggi, mercoledì 1 febbraio, a 92 anni don Luigi Meda. Il sacerdote originario di Oreno di Vimercate, era ospite ormai da alcuni anni della Casa Famiglia San Giuseppe di Ruginello, dove è morto.

Per più di 30 anni parroco a Uboldo

Classe 1930, don Luigi Meda era stato ordinato nel giugno del 1954. Dopo l’ordinazione era stato inviato come vicario parrocchiale a

Lurate e successivamente come parroco a Limido Comasco (dal 1963 al 1975), entrambi in provincia di Como. Poi, dal 1975 gli era stata affidata la guida della comunità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, di Uboldo, in provincia di Varese, dove era rimasto per per più di 30 anni, fino al 2006.

Era tornato nella sua Oreno nel 2006

Raggiunta l’età della pensione, aveva deciso di tornare a Vimercate, nella sua Oreno. Qui era rimasto, ospite nella casa canonica della parrocchiale di San Michele, fino al 2016. A seguito di una brutta caduta in casa era stato ricoverato alla Casa Famiglia San Giuseppe di Ruginello dove è rimasto fino ad oggi condividendo gli ultimi anni di permanenza nella struttura con un altro sacerdote, don Silvio Villa.

I funerali

I funerali di don Luigi Meda saranno officiati venerdì 3 febbraio, alle 15, nella chiesa di San Michele Arcangelo, per poi essere sepolto nel cimitero della frazione. Lascia il fratello Ambrogio e i nipoti.