Vimercate piange il re degli scacchi

La politica e gli scacchi sono state le sue grandi passioni. E se con regine, re, torri e cavalli era un grande stratega, quando c’era da dibattere sugli ideali era invece un sanguigno e diretto, ma al tempo stesso trasparente e onesto.

Vimercate dice addio a Ercole Battistini

Vimercate piange Ercole Battistini, storico esponente della sinistra vimercatese e tra le colonne dell’associazione scacchistica "La Mongolfiera". Battistini si è spento giovedì scorso, 18 gennaio, un giorno prima del suo 69esimo compleanno.

La politica e la musica

Esponente dei Ds prima (di cui per un periodo era stato segretario cittadino), e del Partito democratico poi (era stato componente del circolo di Oreno e Velasca), si era anche candidato alle elezioni comunali nel 2021 sempre tra le fila del Pd a sostegno del sindaco Francesco Cereda.

Presenza costante tra gli organizzatori della Festa dell’Unità, da sempre iscritto all’Anpi, non aveva mai mancato, fino a quando aveva potuto, alle manifestazioni tradizionali. Faceva anche parte della Casa del Popolo di Oreno, di cui era portabandiera in occasione delle cerimonie. A lungo impiegato alla "Alcatel»" era anche un appassionato di musica; suonava in particolare chitarra e armonica a bocca.

I ricordi

"Ci lascia un amico e compagno premuroso e responsabile sempre attento nel difendere i valori democratici e antifascisti", hanno scritto gli amici di Anpi Vimercate. "Ercole era una persona onesta e trasparente - lo ha ricordato Daniela Vimercati amica e compagna all’interno dei Ds e del Pd - Una persona sanguigna, che difendeva i suoi ideali, senza compromessi. Una persona su cui si poteva fare affidamento; si è speso fino all’ultimo sia sul fronte politico sia su quello degli scacchi, sua grande passione".

«Amico e compagno di tante riflessioni sul mondo che tutti volevamo più giusto, sul lavoro, sulla nostra Vimercate - ha aggiunto il circolo Pd di Vimercate - Il tuo è stato un impegno costante, la tua voglia di fare politica è stata rigore e passione. La politica e l'impegno sono sempre stati servizio e passione, mai arrivismo. E poi la passione per la vita, il lavoro, Dylan e la chitarra, gli scacchi. Ci mancherai Ercole. Noi continueremo a lavorare perché i tuoi, i nostri ideali, un giorno troveranno la loro realizzazione. Ai famigliari il circolo PD di Vimercate si stringe in un affettuoso abbraccio".

"In politica ho sempre trovato in lui una rettitudine, una rigorosità che affrontarle risultava perfino impegnativo, ma da lui sapevi di doverti aspettare lealtà - ha aggiunto con un ricordo sui Social l’ex sindaco Paolo Brambilla - Quella che sai di potere trovare in chi non ti nasconde nulla del suo pensiero, anche quando è critico, ma ti riserva sempre la sua collaborazione e il suo impegno per superarle, quelle criticità. Porterò di lui il ricordo del suo andare per i banconi della Festa dell'Unità, a servire. Servire. E quella sua dignità nell'affrontare le offese e gli ostacoli dei giorni difficili".

La passione per gli scacchi e "La Mongolfiera"

Come detto, però, Ercole Battistini era conosciuto anche e soprattutto per la sua grande passione per gli scacchi e per le sue capacità divulgative. Fondatore alla fine degli anni Settanta di un circolo di scacchi presso l’Arci di piazza Marconi, aveva poi trasferito l’attività alla Casa del popolo di Oreno. Infine, nel 2005 aveva aderito alla neonata associazione "La Mongolfiera".

"Ercole aveva dimostrato sin da subito grande competenza anche per quanto riguarda le capacità organizzative - lo ha ricordato l’amico storico de “La Mongolfiera”, Samuele Stucchi - Era diventato anche capitano della squadra portandola dalla Promozione alla Serie B, nel 2015. Negli ultimi anni aveva anche assunto il ruolo di coordinatore sportivo delle nostre quattro squadre (Vimercate, Vedano, Montevecchia e Gruppo giovani)".

Una passione e una capacità apprezzate anche a livello regionale e nazionale

"E’ stato dal 2016 al 2019 consigliere del Comitato regionale della Federazione scacchi - ha aggiunto ancora Samuele Stucchi - Con l’incarico specifico di promuovere il settore degli istruttori. Ha svolto un ottimo lavoro. Perdiamo uno scacchista di valore, ma anche un grande amico. Avevo conosciuto Ercole negli anni Sessanta, al Collegio Sant’Antonio. Poi lo ritrovai anni dopo ad un torneo di scacchi alla Sagra dell’Asparago di Mezzago. Infine, il percorso fatto insieme ne “La Mongolfiera”. Ha lasciato un segno indelebile".

I funerali

I funerali di Ercole Battistini sono stati officiati sabato pomeriggio nella chiesa di San Michele Arcangelo (gremita di gente), a Oreno. Lascia la moglie Daniela e i figli Gabriele e Gloria.