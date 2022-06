Vimercate piange l'ex assessore ed ex presidente dell'Avis

E' stato uno dei protagonisti della vita politica e sociale di Vimercate tra gli anni Settanta e gli anni Novanta. Vimercate piange Adriano Riva, ex assessore e soprattutto a lungo presidente di Avis, scomparso ieri, giovedì 9 giugno, a 80 anni.

Grave perdita per Avis

Una perdita non da poco per il gruppo cittadino dei donatori di sangue che proprio in questi giorni si appresta a celebrare i 75 anni di fondazione. Traguardo tagliato lo scorso anno, con festa posticipata a quest'anno a causa della pandemia.

Presidente di Avis a cavallo tra anni Settanta e Ottanta

Riva era stato presidente di Avis Vimercate dal 1975 al 1983. Fu lui in quegli anni a favorire anche la nascita dei gruppi avisini di Aicurzio, Burago e Mezzago e fu anche tra i protagonisti della fondazione di Aido Vimercate nel 1978.

Avviò il progetto di collaborazione con le scuole

A lui va anche il merito di aver avviato la collaborazione con le scuole al fine di diffondere la cultura della donazione e anche l’organizzazione di incontri medico-scientifici e la serie degli interventi sociali. A raccogliere il suo testimone a metà anni Ottanta fu Sergio Valtolina che ha guidato a più riprese il gruppo Avis potenziando e dando ulteriore impulso proprio al progetto di collaborazione con le scuole.

Assessore per la Democrazia cristiana

Come detto Adriano Riva è stato anche protagonista della vita politica e amministrativa, nelle fila della Democrazia cristiana. E' stato in particolare assessore alla Pubblica istruzione per due mandati, negli anni Ottanta, delle Giunta guidate da Enrico Villa, sindaco dal 1977 al 1993.

"Adriano Riva era una persona preparata, di valore, capace di instaurare rapporti diretti e amichevoli con tutti", ha detto l'ex sindaco Villa ricordandolo.

I funerali saranno officiati lunedì 13 giugno, alle 9.30, nel Santuario della Beata Vergine del Rosario.