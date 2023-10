Vimercate piange lo storico presidente del commercianti

Ha segnato un’epoca del commercio di Vimercate.

Si è spento a 87 anni Giacomo De Palo. Per 60 anni era stato dietro al banco della boutique di abbigliamento "Passoni" di piazza Castellana, a Vimercate chiusa alcuni anni fa, ed era stato a lungo, dal 1989 al 2013, anche presidente del mandamento di Vimercate di Confcommercio.

In negozio fin da ragazzino, De Palo aveva raccolto negli anni Cinquanta l’eredità dalla madre Virginia che a sua volta aveva proseguito l’attività del nonno Dionigi, incominciata addirittura nel 1870.

"Già con l’arrivo di mia madre in negozio i tessuti avevano incominciato a lasciare spazio agli abiti e alle confezioni - aveva raccontato alcuni anni fa De Palo al Giornale di Vimercate - Sono letteralmente cresciuto in questo negozio. Fin da ragazzo davo una mano".

Poi la guida assunta e tenuta fino alla chiusura, nel 2019, con il fondamentale aiuto della moglie, Jole Ronchi. Diversi i premi conseguiti in un secolo e mezzo di storia imprenditoriale. Tra questi anche un riconoscimento conferito a De Palo dall’Amministrazione comunale nel 2009.

Tante le persone che sabato hanno preso parte ai funerali officiati in Santuario.

"Giacomo per me è stato una sorta di secondo padre - lo ha ricordato Alessandro Barbone, presidente di Confcommercio Vimercate, che proprio da De Palo ha raccolto il testimone nel 2013 - Con Giacomo fui prima nominato delegato del mandamento per la città di Vimercate e poi, nel 2014, l’assemblea mi elesse alla presidenza al suo posto. Devo tanto a lui. Lo ricordo come un esempio, un galantuomo".