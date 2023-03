Si intitola “GASTRO4EU – Gastronomy for European Citizenship” ed è un progetto di partenariato internazionale

promosso dal Comune di Bétera, in Spagna, e dal Comune di Vimercate che si propone di sviluppare la cooperazione culturale tra i due Comuni valorizzando e condividendo i prodotti tipici gastronomici locali come filo conduttore.

Vimercate porta la patata di Oreno in Spagna

Il prodotto che la città di Vimercate porterà sarà la patata bianca di Oreno, in tutte le sue forme più creative

di utilizzo, mentre il Comune di Bétera metterà sul piatto diversi prodotti tipici del territorio: carciofi e fagioli e

la paella tipica di Valencia come piatto gastronomico.

Due gli appuntamenti che vedranno le città coinvolte con uno scambio di visite da parte delle rispettive delegazioni.

Tappa in Spagna dal 15 al 17 marzo

Prima tappa dal 15 al 17 marzo in Spagna: saranno ventisei i componenti della delegazione Vimercatese visiteranno il Comune di Bétera.

Una delegazione che, per coniugare l'impegno e la vocazione europea della città di Vimercate attraverso il coinvolgimento delle scuole, vedrà protagonista venti studenti della scuola professionale dell’EINAP Lombardia di Vimercate accompagnati da tre docenti uniti alla presenza da parte istituzionale del Vicesindaco con delega alla Progettazione Europea Mariasole Mascia, del Presidente del Consiglio Comunale Davide Nicolussi e dal responsabile dell’ufficio Europa Gianluca Pinnelli.

Delegazione spagnola a Vimercate a maggio

Sarà poi in programma a Vimercate, dal 10 al 12 maggio, la visita della delegazione del Comune di Bétera con un programma di iniziative che vedrà protagonisti nuovamente gli studenti dell’Enaip, che avranno il compito di valorizzare la patata bianca di Oreno.

Finanziato dalla Commissione Europea

La Commissione Europea finanzia al 100% l’intera proposta progettuale e quindi non è previsto un co-

finanziamento da parte del Comune di Vimercate a copertura delle spese per la realizzazione delle attività previste nel progetto.

Un importante progetto per valorizzare il principale prodotto tipico locale