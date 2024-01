Vimercate, Città medaglia d’argento al merito civile per la Resistenza, nel 79° anniversario della fucilazione dei giovani Partigiani Vimercatesi rinnova il suo impegno antifascista per la difesa della democrazia e della libertà con una celebrazione che si terrà domenica 4 febbraio 2024.

Vimercate ricorda i suoi martiri

I cinque giovani partigiani vimercatesi persero la vita alle ore 7.10 di venerdì 2 febbraio 1945, fucilati alla schiena ad Arcore da un plotone di fascisti. Si tratta di Emilio Cereda, detto Cid, di 24 anni; Renato pellegatta, detto Rena, di 21 anni; Luigi Ronchi, detto Nabo, 24 anni, Aldo Motta detto Mirko, di 23 anni; Pierino Colombo, detto Rabo, di 24 anni e Iginio Rota, detto Acciaio, di 24 anni. Quest'ultimo caduto durante l’attacco il 29 dicembre ’44 al campo di aviazione di Arcore.

Il programma delle celebrazioni

Venerdì 2 febbraio alle ore 11.00 una delegazione ANPI si recherà al Cippo a loro dedicato in Piazzale Martiri Vimercatesi. Chi vorrà, potrà partecipare e deporre un fiore nelle vie a loro dedicate.

Il programma della celebrazione del 4 febbraio invece prevede alle ore 8.30 la S. Messa al Santuario Beata Vergine del Rosario a seguire alle ore 9.30 in Piazzale Martiri Vimercatesi il ritrovo di autorità e associazioni con l’omaggio al monumento. Poi il trasferimento in autobus ad Arcore dove alle ore 10.00 in via F. Baracca si terrà l’omaggio al monumento presso il Giardino dell’eccidio.

A seguire trasferimento in autobus al cimitero di Vimercate e alle ore 10.30 l’omaggio al monumento funebre. Successivamente un corteo si snoderà dal centro storico fino in piazza Unità d’Italia con l’omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Infine, alle ore 11.00 a Palazzo Trotti la Commemorazione istituzionale.

(nella foto di copertina la commemorazione dei martiri vimercatesi nel 2022)