Vimercate rinnova il servizio di raccolta di abiti usati

Novità

Nuove grafiche e colori per il contenitore dell’organizzazione, si passa dal classico giallo al verde in un’ottica sempre più green.

Il nuovo anno inizia con importanti novità per i cittadini del comune di Vimercate. Il territorio brianzolo rinnova infatti il servizio di Humana People to People Italia, permettendo così di introdurre importanti novità nel servizio di raccolta abiti svolto dall’organizzazione umanitaria.

Novità nel servizio di raccolta di abiti usati a Vimercate

“Confermiamo un rapporto collaborativo che in questi anni ha portato dei benefici ai cittadini di Vimercate – dichiara l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio - un servizio sociale estremamente positivo apprezzato e utilizzato e che permette di recuperare gli abiti usati riducendo la quantità di rifiuti indifferenziati da smaltire e al tempo stesso di compiere un importante gesto di solidarietà sociale”.

Da quest’anno i vimercatesi possono usufruire di nuovi contenitori Humana per la raccolta abiti, caratterizzati da una veste grafica rinnovata e presente per la prima volta in esclusiva in questa provincia.

Il classico colore giallo del contenitore è stato sostituito da un verde deciso e fresco, che richiama il colore del logo dell’organizzazione. Ma non solo: le illustrazioni catturano l’attenzione del cittadino rappresentando in modo chiaro l’intero processo della filiera di Humana, forniscono informazioni sul corretto utilizzo del servizio e sottolineano l’impatto sociale dell’attività di raccolta abiti tramite la rappresentazione grafica di una maglietta bianca che si fonde con un cuore rosso.

Per coinvolgere la cittadinanza

Un cambiamento importante e significativo da parte dell’organizzazione che, tramite questa operazione di sensibilizzazione, intende coinvolgere ancor di più i cittadini del comune nel compiere con consapevolezza un gesto importante come quello di dare una seconda vita ai capi che non si indossano più.

Potenziata la raccolta

Oltre al restyling, Humana, in accordo con il comune, ha deciso di potenziare il servizio di raccolta abiti, collocando un nuovo contenitore in P.zza Donatori di Sangue e affiancandone un secondo a quello già presente in Via Luigi Cadorna 13.

I cittadini quindi possono continuare a donare i propri abiti e accessori usati nei contenitori Humana posizionati ai seguenti indirizzi:

-Via del Buraghino (Isola Ecologica)

- Via Manin (Centro del Riuso)

- Via San Giorgio

- Via Gramsci

- Via Bice Cremagnani ang. Via Galilei -Via Armando Diaz 54

- Via Scarlatti, 10 ang. Via Doninzetti

-Via Torri Bianche 1

-Via Kennedy (Velasca)

-Via Rota ang. Via S. Caterina da Siena

(Oreno)

-Piazzale Guglielmo Marconi

- Via Bice Cremagnani ang. Via Galilei

- Via Mascagni/Fiume (Scuola Don Milani)

- Via Luigi Cadorna 13

- Via Armando Diaz 54

-P.zza Donatori di sangue

- Via Diaz (Ruginello)

Un servizio dall’impatto sociale e ambientale positivo

Affidare i capi che non si utilizzano più alla filiera di Humana People to People Italia permette di generare impatti sociali e ambientali positivi. Si pensi che un chilo di abiti raccolti permette di risparmiare 6.000 litri d’acqua.

Solamente nell’ultimo triennio, sono state di notevole rilievo le quantità di vestiario affidate a Humana dai vimercatesi: oltre 225.000 chili di indumenti usati.

Anche grazie al loro contributo, nel 2020 Humana ha destinato 223.685 euro a sostegno di 10 progetti di cooperazione internazionale nel sud del Mondo (occupandosi di assistenza all’infanzia, istruzione, prevenzione e agricoltura sostenibile) e ad azioni sociali in Italia.

A ciò si aggiungono importanti contributi ambientali: grazie agli indumenti donati dai vimercatesi, è stato possibile evitare l’emissione di 812 tonnellate di anidride carbonica, risparmiare 1.353 milioni di litri d’acqua e impedire l’utilizzo di 68 tonnellate di pesticidi e di 135 tonnellate di fertilizzanti.

Inoltre, il servizio di Humana People to People Italia permette di ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti, con un conseguente risparmio economico.

Risparmi a Vimercate

In particolare, per il comune di Vimercate, sono stati risparmiati negli ultimi tre anni 39.900 euro di costi di smaltimento.

Ecco cosa è possibile inserire nei contenitori con il logo Humana: - capi d’abbigliamento;

- accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard);

- scarpe;

- borse e zaini;

- biancheria per la casa.