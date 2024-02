Vimercate: rinnovato il protocollo d'intesa per la sicurezza dei cantieri

Questa mattina conferenza stampa nella sala Consiliare di Palazzo Trotti dove è stato presentato il protocollo d'intesa tra le organizzazioni sindacali e il Comune di Vimercate per la tutela della legalità, della sicurezza e dell'incolumità delle persone nel settore delle costruzioni.

Il protocollo d'intesa

Sono nove gli articoli per condividere, affermare e applicare regole condivise per la legalità e la sicurezza nei cantieri edili di Vimercate. Durante la conferenza stampa il sindaco Francesco Cereda insieme al comandante della Polizia locale Vittorio De Biasi hanno presentato il rinnovo del protocollo d'intesa per la sicurezza e la regolarità dei cantieri edili nel paese. Insieme a loro erano presenti anche Giancarlo Pagani (Uil Monza e Brianza), Federica Cattaneo (Cgl Monza e Brianza), Roberto Frigerio (Cisl Monza e Brianza e Lecco), Giuseppe Mancin (General Uil Monza e Brianza e Bergamo), Ezio Micheletti (Filca Cisl Monza e Brianza e Lecco) e Libera Maria Cicola (Filia Cgil Monza e Brianza).

Il protocollo era stato siglato per la prima volta nel dicembre del 2007 ed è stato oggi rinnovato per confermare gli obiettivi contenuti: l'aumento degli standard di sicurezza dei cantieri edili con la promozione di azioni volte al contrasto dei fenomeni di illegalità, contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro e quindi tutelare cittadini committenti attraverso informative relative agli obblighi e alle responsabilità che la legge rimette loro nel rapporto con le imprese e infine promuovere la diffusione tra le imprese delle informazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione e l'adozione di misure precauzionali.

I dati sull'attività della commissione

Da luglio 2008 a dicembre 2023 sono stati registrati i seguenti dati. 188 le visite ispettive nei cantieri effettuati dalla commissione con una media di 12 cantieri per anno. Gli esiti hanno portato ad una decrescita progressiva sia delle situazioni di irregolarità sia di quelle in contrasto con la normativa di riferimento.

In particolare nel periodo 2008-2014 i cantieri ben condotti rappresentavano poco più del 55% dei cantieri controllati, nel periodo successivo dal 2015-2019 la percentuale dei cantieri ben gestiti è salita al 70%, mentre nell'ultimo periodo 2020-2023 la percentuale è ulteriormente cresciuta attestandosi al 76%. Sono stati 12 i casi di sospensione di attività per situazioni di irregolarità, seguita dal provveddimento del Responsabile della sicurezza del cantiere per la fase di esecuzione dei lavori e dal provvedimento di Ats a seguito dei controlli congiunti.

Cosa contiene la revisione?

La revisione del protocollo ha interessato diversi aspetti, tra i quali la suddivisione in tipologie e i criteri per l’individuazione dei cantieri da sottoporre a controllo. Nel protocollo d’intesa si dà nuovo impulso a iniziative di formazione e vengono disciplinati gli aspetti circa le modalità di verbalizzazione degli interventi di verifica. Altri aspetti importanti inseriti nella revisione del protocollo, frutto dell’intensa e proficua attività svolta dal gruppo di lavoro coordinato dal comandante della Polizia Locale, Vittorio De Biasi, e dalle sigle sindacali, tengono conto degli aspetti del benessere e della tutela della salute dei lavoratori, legati alla necessità di protezione degli stessi dal rischio dovuto ad agenti patogeni di carattere epidemiologico e alle parti

"Ogni livello istituzionale deve contribuire"

colari condizioni ambientali dovute soprattutto alle temperature elevate.

Le parole del sindaco Francesco Cereda sono state estremamente significative: