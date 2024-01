Le cose che appaiono in tv sembrano sempre distanti, lontane. Tuttavia, quando gli abitanti di Briosco hanno acceso la televisione la sera del 4 gennaio, hanno potuto riconoscere un loro concittadino tra i numerosi volti che si avvicendano sul piccolo schermo. Luca Longhi, assieme alla sorella Monica, è stato protagonista ad Affari Tuoi, il celebre gioco televisivo condotto da Amadeus che gli ha permesso di portare a casa un bottino di 15mila euro.

Vince 15mila euro ad Affari Tuoi

Luca, originario di Bulciago, abita a Briosco dal 2021. Ha la sua azienda agricola nella frazione di Capriano: porta avanti l’attività iniziata da suo nonno Luigi, prendendosi cura dei terreni e dei capi di bestiame.

«Tra i vari programmi tv, Affari Tuoi è quello che mi ha sempre appassionato di più - racconta - Qui si basa tutto sulla fortuna, non ci sono quiz o prove particolari: questo aspetto mi ha sempre affascinato. Avevo già fatto domanda per partecipare nel 2008, quando ero appena maggiorenne, ma non ero stato chiamato. Questa volta, intorno ad aprile, io e la mia compagna Elisa abbiamo deciso di riprovarci, convinti che non ci avrebbero mai convocati. E invece, a settembre, veniamo contattati dalla produzione che ci invita a partecipare ai provini a Milano. A ottobre, poi, ci fanno sapere che, tra tutti i candidati della Lombardia, hanno scelto proprio noi».

A novembre, dunque, Luca è partito per Roma e, prima che arrivasse il suo turno, si è fatto 14 puntate come pacchista. La quindicesima lo ha visto, finalmente, partecipare ad Affari Tuoi come protagonista; la sorella Monica giocava al suo fianco. Elisa, che aveva fatto i provini assieme a lui, è rimasta a casa ad accudire la figlia Arianna, nata proprio sul finire di ottobre: il 20 del mese Luca è anche diventato papà.

«Sono stati mesi intensi, tra l’attività da mandare avanti, la bambina e il programma» ricorda con il sorriso negli occhi.

Una partita non semplice

La partita non è stata facile. Il primo pacco che Luca chiama è proprio quello con i 300mila euro, il premio più alto:

«Conoscendo la mia tipica sfortuna, avevo scommesso ironicamente che avrei eliminato subito i 300mila euro, ed effettivamente così è stato. Prima di iniziare a giocare ero sereno, ma devo dire che partire così mi ha un po’ demoralizzato. Poi, durante la puntata abbiamo perso altri pacchi importanti, però mi sono impuntato e ho deciso di tenere duro e giocare fino alla fine. Tutti mi dicono che sono un testone e infatti ho vinto grazie alla mia testardaggine».

A metà partita, Luca ha accettato un cambio:

«Il numero che avevo all’inizio non mi diceva gran che. Ho scelto quindi il 19, che coincide con il mio compleanno (19 ottobre). All’inizio non volevo puntare su quello; pensavo di tenere il 2 o il 20, numeri che per me sono significativi: il primo ricorda la data dell’anniversario di me ed Elisa, e il secondo la nascita di nostra figlia. Poi, però, mentre facevo il pacchista, ho avuto tra le mani il numero 19 diverse volte e mi sono chiesto se significasse qualcosa. Alla fine ho deciso di scommettere su quello».

Dopo una partita tesa fino all’ultimo secondo – il rischio era di ritrovarsi soltanto 75 euro nel proprio pacco – Luca ha vinto 15mila euro. Oltre al premio, si porta a casa un bel ricordo: