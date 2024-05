Vince il campionato e chiede la mano alla sua dolce metà

Scene da un matrimonio direttamente in campo: "Mi vuoi sposare?". Vince il campionato di calcio con le "aquile rosse" della Cosov di Villasanta guidate da mister Cupelli e dopo il triplice fischio che ha sancito il trionfo, fa la proposta di matrimonio alla sua dolce metà. Del resto un amore nato sui campi di calcio non poteva che essere coronato sul rettangolo di gioco.

Una bellissima storia che ha per protagonisti il 26enne Vincenzo Paulucci, geometra di professione, nato e cresciuto a Villasanta e la sua ormai futura moglie Andrea Burini di Sala al Barro (Lc), tecnico di laboratorio biomedico.

Il goal più bello

Mercoledì sera della scorsa settimana al termine dell’ultima partita casalinga della prima squadra della Cosov è iniziata la festa per la vittoria del campionato di calcio di Seconda Categoria degli atleti guidati dalla presidente Angela Calloni. Una vittoria che permette alle aquile villasantesi il passaggio alla Prima categoria. E non poteva esserci contesto migliore per il difensore centrale (cresciuto nella «cantera» della Cosov e ritornato a Villasanta dopo alcuni anni trascorsi alla Arcadia Dolzago) per dare il là ad una proposta di matrimonio bizzarra e romantica al tempo stesso. Davanti ai compagni di squadra, che ovviamente hanno aiutato il futuro sposo ad organizzare la sorpresa, Paulucci ha raggiunto Andrea che nel frattempo teneva tra le braccia il loro figlioletto, ha aperto la scatola contenente l’anello di fidanzamento, si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto la mano. E la risposta non poteva che essere "sì" , seguita da un caloroso applauso da parte di tutta la squadra e i fuochi d’artificio sparati per l’occasione.

La bellissima storia d'amore

"Io e Andrea ci siamo conosciuti nel 2017 quando giocavo nell’Arcadia Dolzago e conviviamo in paese dal 2019 - ha raccontato il 26enne - Lei lavorava al bar del centro sportivo. Insomma ci siamo incontrati praticamente sui campi da calcio e non potevo che chiederle la mano in questa maniera". Un vero colpo di fulmine che li ha legati per sempre.