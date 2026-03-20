Vincita da 18mila euro al SuperEnalotto. La giocata fortunata al bar Sport di via Diaz

Vinti 18mila euro

Centra un “5” al SuperEnalotto e vince 18.152,06 euro. Un fortunato cliente del Bar Sport di Laura Angelicchio a Nova Milanese si è aggiudicato il bel gruzzoletto. Come riporta Agipronews il la vincita è stata registrata nel concorso di ieri, giovedì 19 marzo, appunto nella ricevitoria di via Diaz.

Ora si punta al “6”

Ora si punta al colpaccio. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma oggi, venerdì 20 marzo, sale a 137,1 milioni di euro.