Al bar vincita da 500mila euro con il Miliardario

La Dea Bendata ha baciato Seregno. Al bar Zoeu nel centralissimo Corso del popolo maxi vincita da mezzo milione di euro con un gratta e vinci.

Al bar vincita di mezzo milione con il Miliardario

Colpo grosso al bar Zoeu di Corso del popolo in centro a Seregno. Un fortunatissimo cliente ha vinto mezzo milione con un gratta e vinci della serie Miliardario, pagato appena cinque euro. La super vincita è stata incassata il 18 gennaio, come ha confermato il rappresentante di Lottomatica, ma l'acquisto potrebbe risalire anche al periodo delle feste di Natale o i primi giorni dell'anno.

La soddisfazione dei gestori

Grande soddisfazione per i fratelli gestori dello storico locale, in attività dal 1932 prima in via San Pietro e adesso a ridosso di piazza Italia. Da una decina di anni il bar ricevitoria è gestito dai fratelli Luca e Marco Dell'Orto, in precedenza era stato avviato dalla bisnonna Marcellina e dal nonno Carlo. Nel recente passato nel locale erano stati vinti 50mila euro con un gratta e vinci acquistato a due euro e 30mila euro al Superenalotto. Nessun "sospetto" sul fortunato o fortunata che ha acquistato il biglietto vincente della lotteria istantanea. "Speriamo che sia qualcuno che ha bisogno", le parole dei titolari. Nei giorni scorsi altre vincite in Brianza.