Vincita milionaria in Brianza

Un inizio d’anno migliore di così non poteva esserci per un fortunato vincitore che a Limbiate ha sbancato il Million Day

Le due prime vincite milionarie del 2026

Le prime due vincite da 1 milione di euro al MillionDay del 2026 sono state realizzate in modalità differenti, anche se entrambe nell’estrazione delle 13 del 3 gennaio. La vincita milionaria centrata a Limbiate è il frutto di una giocata singola (numeri 4, 21, 33, 39 e 52), mentre a Seriate (in provincia di Bergamo) è stata realizzata con una giocata plurima

Come riscuotere una vincita da 1 milione di euro

Per riscuotere il premio massimo del MillionDay da 1.000.000 di euro è prevista una procedura dedicata. Il vincitore deve provvedere a presentare domanda di pagamento con allegata la documentazione richiesta presso una filiale Intesa Sanpaolo, oppure presso l’Ufficio Premi IGT Lottery S.p.A. di Roma.

Dopo le verifiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta verrà effettuato l’accredito del premio.