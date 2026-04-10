A Santa Valeria vincita di 140mila euro con il 10eLotto

La Dea Bendata ha baciato l'esercizio di via Santa Valeria, che ha registrato il colpo più alto di giovedì. Un altro biglietto fortunato da 9mila euro venduto in via Santuario a Ornago

La Dea Bendata ha baciato Seregno con il 10eLotto. Vincita di 140mila euro.

Vincita di 140mila euro a Santa Valeria

Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 9 aprile sono stati vinti 140mila euro, il colpo più alto di giornata, presso l’esercizio in via Santa Valeria, grazie a un “8” Doppio Oro. Sempre in Lombardia, tra i premi maggiori sono state registrate altre due vincite: la prima da 12.500 euro in via Riccardo Pitteri a Milano con un “6” Oro, la seconda da 9mila euro presso il punto vendita in via Santuario ad Ornago, in provincia di Monza Brianza, grazie a un “5” Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,12 miliardi di euro da inizio anno.

Lotto, colpo anche nella bergamasca

Lombardia a segno anche nelle estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile. Come riporta Agipronews, una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Genova, e una giocata da tre euro, hanno regalato oltre 30mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in via Cristoforo Colombo a Leffe, in provincia di Bergamo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 393,4 milioni di euro da inizio 2026.