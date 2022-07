Vinti 150mila euro in meno di una settimana al bar Sala. La dea bendata ha bussato tre volte, uno dei fortunati è un cliente abituale

Vinti 150mila euro in meno di una settimana al bar Sala

Settimana particolarmente fortunata al bar Sala di Varedo che ha dispensato vincite per 150mila euro. La tabaccheria di viale Brianza, al quartiere Valera, è stata baciata dalla dea bendata ben tre volte, martedì, giovedì e sabato. La fortuna ha bussato con premi istantanei straordinari da 50mila euro cadauno in un concorso abbinato al SuperEnalotto.

Tre vincite da 50mila euro

Nell’estrazione di martedì, il fortunato è un cliente abituale: non si era accorto subito della vincita ma qualche giorno dopo si è presentato al bar Sala per far controllare la schedina e ha ricevuto la bella notizia. Giovedì la seconda la vincita da 50mila euro ma suddivisa in quote tra più giocatori e infine sabato, per chiudere la settimana in bellezza.