Vinti oltre 70mila euro a Carate Brianza, Limbiate e Brugherio. Le giocate fortunate al Lotto e 10eLotto

Al Lotto doppietta in Brianza

La dea bendata ha baciato diverse città della Brianza con vincite complessive di oltre 70mila euro. Una doppietta al Lotto ha fruttato oltre 21mila euro: come riporta Agipronews, nell'ultima estrazione, a Carate Brianza sono stati vinti 11.875 euro, mentre a Limbiate è arrivata una vincita da 9.625 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 103,7 milioni dall'inizio dell'anno.

Le vincite al 10eLotto

Al 10eLotto invece sono stati vinti in Lombardia oltre 90mila euro. Sempre come riporta Agipronews, a Brugherio è stato centrato un 8 Doppio Oro da 50mila euro, che si aggiunge a un 7 Doppio Oro da 30mila euro realizzato a Milano e a una vincita da 10.400 euro a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 341 milioni da inizio anno.