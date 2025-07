Vinti seimila euro a Nova Milanese al 10eLotto

Vincita a Nova Milanese

Tripletta da oltre 76mila euro in Lombardia

Festeggia la Lombardia con il 10eLotto, come riporta Agipronews, grazie a una tripletta da oltre 76mila euro realizzata nell'ultimo concorso di ieri, martedì 29 luglio. La vincita più alta della giornata, da 50mila euro, è stata centrata ad Agnadello, in provincia di Cremona, con un “9” Oro e una giocata da 3 euro in piazza della Chiesa. A questi si aggiungono 20mila euro a Milano con un 8 Doppio Oro in largo Alberto Camus e appunto gli oltre 6mila euro vinti a Nova Milanese, grazie a un 6 Oro in via Maurizio Macciantelli. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,3 miliardi da inizio anno.